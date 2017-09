Este una dintre actritele pe care o urmarim cu mult drag, indiferent care este proiectul in care este implicata, dar vestea de azi ne-a intristat peste masura: Julia Louis-Dreyfus, diagnosticata cu cancer de san.

Actrita cunoscuta pentru rolurile din „Veep” si „Seinfeld” a marturisit pe Twitter ca a fost diagnosticata cu cancer de san.

„Una din opt femei fac cancer de san”, a scris Julia Louis-Dreyfus, in varsta de 56 de ani. „Azi, eu sunt aceea.”

„Vestea buna este ca am cel mai grozav grup care ma sustine si caruia ii pasa de mine, familie si prieteni, si o fantastica asigurare”, a mai precizat ea. „Vestea proasta este ca nu toate femeile sunt atat de norocoase, asa ca hai sa luptam impotriva tuturor tipurilor de cancer si sa facem o realitate din ingrijirea universala a sanatatii”.

Julia Louis-Dreyfus, diagnosticata cu cancer de san nu a mai dat publicitatii alte detalii.

Just when you thought… pic.twitter.com/SbtYChwiEj

— Julia Louis-Dreyfus (@OfficialJLD) September 28, 2017