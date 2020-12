Cele mai spectaculoase ținute purtate de vedete la 2020 MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time (GALERIE FOTO)

Vanessa Hudgens, Lily Collins și multe alte vedete au participat la evenimentul 2020 MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time Special.

Vanessa Hudgens a fost gazda show-ului care s-a desfășurat în condiții de pandemie, astfel că mulți dintre câștigători și-au primit trofeele acasă și au susținut mici discursuri de mulțumire prin intermediul internetului.

Evenimentul a fost organizat pentru a onora cele mai importante și memorabile momente din cinematografie și televiziune din anii 1980 și până în prezent. Astfel, printre premianți s-au aflat: Kevin Bacon în Footloose (GOAT: Dance Your A** Off), Kevin Hart (GOAT: Comedy Giant), Adam Sandler și Drew Barrymore în The Wedding Singer, 50 First Dates și Blended (GOAT: Dynamic Duo), Jamie Lee Curtis (GOAT: Scream Queen), Sarah Michelle Gellar și Selma Blair în Cruel Intentions (GOAT: Legendary Lip Lock), Jason Segel și Kristen Bell în Forgetting Sarah Marshall (GOAT: Heartbreaking Break-Up), Gal Gadot ca Wonder Woman (GOAT: She-Ro), Chadwick Boseman pentru Black Panther (GOAT: Hero for the Ages).

Foto: PR, Instagram

