Lily Collins a mărturisit că familia ei i-a mulțumit pentru că s-a logodit

Lily Collins, fiica muzicianului Phil Collins și a fostei sale soții Jill Tavelman, a povestit că nu numai ea este extrem de entuziasmată de proaspăta ei logodnă cu Charlie McDowell, ci întreaga familie. „E foarte amuzant că, atunci când ne-am logodit, foarte mulți prieteni și membri ai familiei au spus ‘Mulțumesc’. Am întrebat de ce, iar ei au răspuns ‘Mulțumim că ne oferi ceva ce să așteptăm cu nerăbdare.'”

Lily Colins și regizorul Charlie McDowell, fiul actorilor Malcolm McDowell și Mary Steenburgen, se bucură acum de pregătirea nunții. „Asta este partea distractivă. Te gândești la toate lucrurile pe care ți le-ai dorit când erai doar o fată, iar acum chiar poți să te joci cu ele”. În pofida pandemiei, Lily Collins a avut un an aglomerat și a admis că a fost extrem de norocoasă ca atât serialul Emily in Paris cât și filmul Mank să fie produse și distribuite de Netflix.

„A fost o perioadă foarte interesantă pentru auto-reflecție și pentru a mă gândi la prioritizarea lucrurilor, iar faptul că am putut aduce oamenilor din toată lumea aceste două proiecte prin Netflix a fost un dar imens”, a declarat Lily Collins. „E minunat că am putut face oamenii să râdă cu Emily in Paris, Dumnezeu știe că avem nevoie de asta acum. Iar cu Mank, simt că este vorba de o nostalgie a unei lumi ce a fost odată, care poate la rândul ei să aducă oamenii împreună.”

Actrița a anunțat în septembrie că ea și Charlie McDowell s-au logodit, postând pe Instagram o fotografie în care cei doi se sărută, iar ea arată inelul de logodnă. Mesajul alăturat a fost următorul: „Te-am așteptat o viață întreagă, iar acum abia aștept să ne petrecem viețile împreună.”

