Fanii serialului „Emily in Paris” au primit vestea pe care o așteptau cu nerăbdare

Dacă până acum existau speculații și nu era nimic sigur, ei bine, acum avem și confirmarea! Emily in Paris, serialul de pe Netflix, va avea și al doilea sezon, iar anunțul a fost confirmat oficial de platforma de streaming.

Miercuri, 11 noiembrie, Netflix a confirmat pe rețelele de socializare că aventurile lui Emily Cooper în Paris vor continua în sezonul al doilea. Anunțul făcut de Netflix a fost însoțit și de o scrisoare fictivă de la Savoir, agenția la care Emily lucrează, în care șefa ei, Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu) informează compania din SUA la care a lucrat Emily că vor avea nevoie de ea în continuare. „Vă scriem pentru a vă informa că, din păcate, Emily Cooper va trebui să rămână în Paris pentru o perioadă îndelungată. În ciuda modului său prea încrezător și a lipsei de experiență din domeniul marketingului produselor de lux, ea a reușit totuși să-i surprindă pe unii dintre clienții noștri greu de impresionat în timpul scurt pe care l-a petrecut la Savoir. Sperăm că, prelungindu-și șederea la Paris, Emily își va continua relațiile pe care deja le-a început, va aprofunda cultura noastră și poate că va prelua câteva cuvinte de bază în franceză”, se arată în scrisoare.

Emily in Paris will return for Season 2! pic.twitter.com/QDOzpzjliz — Netflix (@netflix) November 11, 2020

Serialul Emily in Paris a fost lansat la începutul lunii octombrie și este creat de Darren Star, cel care a realizat și Sex and the City. Serialul a reușit într-un timp foarte scurt să stârnească o mulțime de controverse din cauza nenumăratelor clișee și stereotipuri, însă, este un serial relaxant și perfect de vizionat în această perioadă dificilă prin care trecem și care îți provoacă o nostalgie când te uiți la peisajele superbe din Paris.

Totuși, anunțul că Emily in Paris va avea și al doilea sezon nu vine ca o surpriză. Și asta pentru că Darren Star declarase în octombrie că are asta în plan, însă nu era sigur de această decizie. „Încă nu știu nimic sigur despre sezonul doi, dar cred că Emily are de făcut câteva alegeri surprinzător de dificile. Serialul este mai mult despre așteptările ei despre cum par lucrurile și cum sunt în realitate. Și totul nu va fi așa cum pare”, a spus Darren Star pentru Oprah Magazine.

Până acum nu există informații cu privire la data exactă când va apărea și cum vor decurge filmările, având în vedere pandemia.

Serialul spune povestea lui Emily Cooper, jucată de Lily Collins, o tânără din Chicago care este trimisă să lucreze la Paris la o cunoscută agenție de markenting pentru a crește prezența pe social media a brandurilor companiei. Lucrurile nu sunt atât de ușoare pentru ea, mai ales că nu știe deloc limba franceză. Însă, reușește să îi impresioneze pe toți și își face rapid prieteni, cum ar fi Mindy Chen (Ashley Park). Ba mai mult decât atât, se îndrăgostește de Gabriel, un bucătar care îi este și vecin, interpretat de Lucas Gravo, Pe parcurs, ea are parte de o mulțime de aventuri de care suntem siguri că vor continua și în al doilea sezon.

