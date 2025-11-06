Ce echipă a părăsit Asia Express 2025, chiar înainte de finală: „Tot ce am trăit aici și tot ce ni s-a întâmplat aici este ceva unic”

Au fost zile intense, cu zâmbete și lacrimi, cu dureri fizice și nervi întinși la maximum pentru că Marea Finală din Seul apare deja la orizont.

Ce s-a întâmplat în cursa pentru ultima șansă

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Karmen Simonescu și Olga Barcari, Joseph și Anda Adam au intrat la cursa pentru ultima șansă. Cele trei echipe au avut de parcurs un traseu lung pentru a ajunge din nou în fața Irinei Fodor.

Echipele au ajuns în inima culturii coreene, într-o etapă spectaculoasă inspirată din universul K-POP. Concurenții au intrat în pielea unor adevărați idoli coreeni și au trecut prin toate etapele pregătirii pentru debutul unei trupe: de la alegerea unui nume de scenă și crearea unei imagini publice, până la realizarea primului poster promoțional.

Sub îndrumarea echipei unui studio local, concurenții au fost provocați să creeze un concept vizual care să respecte standardele de frumusețe din Coreea de Sud. Au mers în renumitul Seomun Market, unde au cumpărat accesorii potrivite pentru imaginea noii trupe, apoi au realizat o ședință foto profesională, în care viitorul idol K-POP trebuie să fie complet mulțumit de rezultat. Posterul nu a fost însă gata până nu a atins standardele de frumusețe coreene. Fiecare echipă a trebuit să aleagă cinci dintre cele zece criterii ale perfecțiunii estetice, pe care le va aplica în editarea finală a imaginii trupei.

Aventura a continuat cu o misiune muzicală dedicată celui mai iubit cântăreț de folk-rock coreean, Kim Kwangseok. Concurenții au ascultat una dintre piesele sale și au încercat să transcrie fonetic versurile, pentru ca apoi să le cânte alături de idolul lor coreean și să descopere muralul care reprezintă cântecul ales.

Provocările nu s-au oprit aici. Următorul pas i-a dus pe concurenți la Bronx Dance Studio, unde au avut parte de o lecție intensivă de dans. Sub ochii unui coregraf profesionist, echipele au învățat o coregrafie complexă, pe care au prezentat-o în fața publicului coreean, în încercarea de a câștiga cel puțin 50 de urmăritori reali pe contul de Instagram al trupei lor.

Ce echipă a părăsit Asia Express 2025, chiar înainte de finală

Din păcate, o echipă a fost nevoită să plece din cursa de pe Drumul Eroilor în ediția 36 a sezonului 8 Asia Express, de pe 5 noiembrie 2025. Ultima pereche ajunsă la Irina Fodor din cursa pentru ultima șansă a părăsit emisiunea.

„Știu că este un moment greu, poate cel mai greu din cursă. Știm foarte că astăzi o să plece o echipă acasă. Nu mai este un secret pentru nimeni. Și știu că este cel mai frustrant lucru din lume să ajungi până în etapa nouă și să fie nevoie să pleci acasă înainte de ultimul pas. Acesta este concursul, iar cineva trebuie să plece acasă. Acum nu se mai pune problema că acel cineva este mai slab decât ceilalți concurenți sau că nu a învățat cum să se descurce. Este vorba că există ghinioane! Ține și de noroc la mașini, și la oameni…”, a spus prezentatoarea TV.

Anda Adam și soțul ei, Joseph, au terminat cursa pentru ultima șansă pe ultimul loc și au fost nevoiți să părăsească emisiunea.

„Noi ne-am așteptat să ajungem până aici, am țintit să ajungem până în finală, știam că o să reușim să mergem până departe. Sunt amândoi destul de ambițioși și ne completăm pe anumite zone”, a declarat Joseph Adam.

„Am participat la șapte curse pentru ultima șansă din nouă, pe care le-am bifat cu brio de fiecare dată, acest lucru spune totul despre noi, cât de ambițioși suntem ca echipă, cât de tare am tras, cât de mult am muncit, cât de mult ne-am chinuit. Tot ce am trăit aici și tot ce ni s-a întâmplat aici este ceva unic”, a adăugat Anda Adam.

Foto: PR

