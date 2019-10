De la anunțarea despărțirii, Miley Cyrus a avut o relație de aproximativ o lună cu Kaitlynn Carter, iar acum formează un cuplu cu cântărețul Cody Simpson.

Publicația Us Weekly a obținut câteva informații despre ce crede Liam Hemsworth despre noua relație a lui Miley Cyrus cu Cody Simpson, iar E! are mai multe detalii despre surprinzătorul nou cuplu format din Cyrus și Simpson.

Potrivit unor surse citate de Us Weekly, Liam Hemsworth nu are nicio problemă cu noua relație a lui Miley. „El vrea tot ceea ce este mai bun pentru ea – chiar dacă asta înseamnă că nu este vorba de el”, a declarat sursa. Mai mult decât atât, se pare că Liam Hemsworth se gândește că a venit momentul ca și el să treacă peste despărțire și să se întâlnească cu alte persoane. „În acest moment nu are o relație, dar este deschis către posibilitatea unei noi relații”, a mai completat sursa.

Relația dintre Cyrus și Simpson evoluează destul de repede, după ce săptămâna trecută cei doi au fost văzuți sărutându-se. Miley i s-a adresat lui Cody cu apelativul „iubitul meu” prin intermediul unei imagini postate pe Instagram Story, după ce a fost externată din spital.

Însă, potrivit E!, nu ar fi de fapt o relație atât de serioasă. „Miley se distrează și asta e tot”, a precizat sursa. „Nu își dorește ceva serios. Îl cunoaște pe Cody de foarte mult timp și se simte confortabil cu el. Vrea doar să vadă cum evoluează lucrurile, de la zi la zi. Nu ia lucrurile în serios și nu se gândește foarte mult la ceea ce face. A fost într-o relație cu Liam mult timp și acum este momentul să facă ceea ce vrea să facă. Nu trebuie să răspundă nimănui și este foarte fericită așa”.

