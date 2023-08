Ce a postat Cristina Ciobănașu după ce Vlad Gherman a cerut-o în căsătorie pe Oana Moșneagu

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au anunțat în februarie 2021 că se despart, după 10 ani de relație. După separare, cei doi nu au rupt orice fel de legătură și au fost implicați în proiecte profesionale comune. În prezent, actrița formează un cuplu alături de Alexandru Mureșan.

Vlad Gherman a ales să o ceară în căsătorie pe Oana Moșneagu pe 11 august 2023, la finalul spectacolului „Îmblânzirea Scorpiei”, regizat de Anca Sigartău, care s-a jucat în aer liber la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia, și în care cei doi interpretează rolurile principale. Actorul a ținut un discurs special în fața tuturor persoanelor prezente la spectacol, care au privit cu emoție cererea în căsătorie, după care s-a așezat în genunchi și i-a oferit partenerei sale inelul de logodnă.

Tot vineri, pe 11 august 2023, pe scena festivalului Summer Well au urcat Tom Grennan și Florence + The Machine, iar Cristina Ciobănașu a fost și ea prezentă și s-a bucurat de show-urile lor. Actrița a împărtășit câteva cadre de la concerte cu fanii de pe Instagram.

Cristina Ciobănașu a fost invitată în podcast-ul „Vin de-o poveste”, moderat de Radu Țibulcă, și a vorbit deschis despre decizia ei și a fostului ei partener, Vlad Gherman, de a merge pe drumuri separate. Vedeta a spus că dorința de a se despărți a fost una comună.

Cristina Ciobănașu a recunoscut că inițial a fost extrem de dificil pentru amândoi să fie prieteni, având în vedere faptul că au format un cuplu timp de aproape 10 ani. Deși nu a fost deloc ușor și au întâmpinat provocări, cei doi au reușit să păstreze o relație de prietenie.

„Tot procesul ăsta ne-a făcut să ne dăm seama că noi am trăit atât de multe lucruri împreună și am crescut împreună, încât ar fi foarte nasol pentru noi pe viitor, pentru amintirile noastre, pentru ceea ce vom fi, ar fi păcat să o rupem brusc și fiecare să își vadă de ale lui. Eu una mi-am dorit foarte mult, el nu înțelegea cum văd eu varianta asta de a ne înțelege după despărțire plauzibilă, el nu înțelegea. Am încercat să-i explic, i-am zis să-mi spună dacă nu își dorește, pentru că eu nu pot să forțez un om să facă ceva ce nu vrea, dar cumva și el și-a dat seama că nu vrea să fim niște străini în viitor, pentru că am fost niște cărămizi atât de importante unul în viața celuilalt, încât am ales să prețuim mai mult amintirile și o etapă minunată din viața fiecăruia și am fost în stare, deși a fost chinuitor în prima perioadă, recunosc. Am ales de fiecare dată, după fiecare ceartă și după fiecare scos de ochi, să vrem asta în continuare, chiar dacă ne chinuim.”