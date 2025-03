Cătălin Bordea, dezvăluiri despre schimbările din viața lui. Actorul a trecut printr-o nouă despărțire: „Învăț să iubesc”

După despărțirea de Livia, Cătălin Bordea a avut nevoie de timp pentru a se regăsi, apelând inclusiv la terapie pentru a depăși perioada dificilă. Cu toate acestea, comediantul a reușit să își revină după experiența nefericită și să-și continue viața.

În ultima vreme, s-a aflat că Bordea avea o relație cu Alina Oprea. Relația părea să fie una promițătoare, mai ales că Bordea povestea anterior cum bunica sa, Aspazia, a primit-o pe Alina cu brațele deschise. La scurt timp după s-a aflat că este din nou singur. Într-un interviu acordat recent, Cătălin Bordea a discutat despre viața lui personală din acest moment.

Întrebat despre posibilitatea de a se recăsători sau de a deveni tată, actorul a răspuns cu umor și sinceritate: „Să mă mai căsătoresc? Acum sunt mai atent la contracte. Poate copii, într-o zi”.

Reflectând asupra ultimilor ani, Bordea a subliniat cât de mult l-a ajutat umorul în momentele grele și cât de importantă a fost munca cu el însuși.

Cătălin Bordea a vorbit recent despre viața sa personală, dezvăluind că relația sa cu Alina Oprea s-a încheiat. Anunțul vine la doar două săptămâni după ce comediantul împărtășea entuziasmat detalii despre noua sa parteneră, pe care o cunoscuse prin intermediul rețelelor sociale.

Cu toate acestea, relația nu a durat. Prezent la un eveniment, Cătălin Bordea a confirmat că este din nou singur. „Alături de mine în seara asta sunt prietenii, cei mai buni prieteni, colegi din stand-up foarte mulți și cam atât. Sunt singur cuc, nu mai am o relație”, a declarat el pentru Cancan.

Într-un interviu acordat la începutul lunii februarie, artistul povestea cum l-a surprins conexiunea neașteptată cu Alina Oprea.

„Ne-am cunoscut pe Instagram. A fost o chestie interesantă, predestinată, habar nu am. Eu mi-am făcut acest tatuaj pe gât cu 444. Eu pe ea nu o cunoșteam, iar ea mi-a dat mesaj să mă întrebe ce reprezintă, pentru că ea are fix același tatuaj, dar pe ceafă. Ciudat rău! Are tatuaj cu 444 ca mine, numărul casei este 4, etajul este 4. Pentru mine, 444 era „for worse, for better, forever” și înseamnă și protecție. Ea îl are fix la fel, dar în oglindă. (…) Nu mi-am dat seama ce și cum, noi nu am pornit cu gândul la o relație”, a declarat Cătălin Bordea pentru cancan.ro.