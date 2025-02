Cătălin Bordea și partenera lui s-au despărțit. Ce spunea comediantul despre relația lor, cu puține zile în urmă: „Nu mi-am dat seama ce și cum”

Cătălin Bordea a vorbit recent despre viața sa personală, dezvăluind că relația sa cu Alina Oprea s-a încheiat. Anunțul vine la doar două săptămâni după ce comediantul împărtășea entuziasmat detalii despre noua sa parteneră, pe care o cunoscuse prin intermediul rețelelor sociale.

După divorțul de Livia Eftimie, Bordea a trecut printr-o perioadă dificilă, marcată de introspecție și terapie. A ales să-și concentreze energia asupra carierei, dar a încercat și să își refacă viața sentimentală, fără prea mult succes. Totuși, recent, părea să fi găsit pe cineva special.

Într-un interviu acordat la începutul lunii februarie, artistul povestea cum l-a surprins conexiunea neașteptată cu Alina Oprea.

„Ne-am cunoscut pe Instagram. A fost o chestie interesantă, predestinată, habar nu am. Eu mi-am făcut acest tatuaj pe gât cu 444. Eu pe ea nu o cunoșteam, iar ea mi-a dat mesaj să mă întrebe ce reprezintă, pentru că ea are fix același tatuaj, dar pe ceafă. Ciudat rău! Are tatuaj cu 444 ca mine, numărul casei este 4, etajul este 4. Pentru mine, 444 era ‘for worse, for better, forever’ și înseamnă și protecție. Ea îl are fix la fel, dar în oglindă. (…) Nu mi-am dat seama ce și cum, noi nu am pornit cu gândul la o relație”, mărturisea atunci Bordea.