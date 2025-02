Cătălin Bordea, primele dezvăluiri despre noua lui parteneră de viață. Cum s-au cunoscut cei doi: „A fost o chestie interesantă”

În vara anului 2023, Cătălin Bordea a confirmat faptul că el și soția lui, Livia Eftimie, s-au despărțit. După ce în presă au apărut mai multe zvonuri conform cărora cei doi ar fi divorțat în secret la notar, comediantul a făcut primele declarații pe marginea acestui subiect. Juratul emisiunii „iUmor” de la Antena 1 a cunoscut-o pe Livia în anul 2012. Cei doi s-au căsătorit civil în 2014, iar în 2019 a avut loc cununia religioasă.

Fanii au fost surprinși când au aflat că Livia Eftimie, fosta soție a lui Călălin Bordea, este acum într-o relație cu Spike, fostul cel mai bun prieten al comediantului. Reacțiile publicului nu au întârziat să apară. În timp ce unii au apreciat faptul că au ales să-și urmeze fericirea și să lupte pentru relația lor, indiferent de opinia celor din jur, alții i-au criticat vehement.

După despărțirea de fosta lui soție, Cătălin Bordea a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește viața lui personală și a dorit să nu vorbească foarte mult despre acest subiect. Cu toate astea, recent, actorul a surprins cu declarațiile făcute despre noua lui parteneră de viață. Comediantul și-a refăcut viața sentimentală și este fericit alături de iubita lui. Acesta a povestit cum s-au cunoscut, de fapt, cei doi.

„Ne-am cunoscut pe Instagram. A fost o chestie interesantă, predestinată, habar nu am. Eu mi-am făcut acest tatuaj pe gât cu 444. Eu pe ea nu o cunoșteam, iar ea mi-a dat mesaj să mă întrebe ce reprezintă, pentru că ea are fix același tatuaj, dar pe ceafă. Ciudat rău! Are tatuaj cu 444 ca mine, numărul casei este 4, etajul este 4. Pentru mine, 444 era „for worse, for better, forever” (la bine, la rău, pentru totdeauna) și înseamnă și protecție. Ea îl are fix la fel, dar în oglindă. (…) Nu mi-am dat seama ce și cum, noi nu am pornit cu gândul la o relație”, a declarat Cătălin Bordea pentru cancan.ro.