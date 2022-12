Vedete, designeri, fashioniste, manechine, prieteni şi colaboratori ai revistei, muzică bună și ţinute pline de imaginație. Și, bineînțeles, câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2022!

Iată ingredientele care au contribuit la succesul celei mai aşteptate petreceri a sezonului, desfăşurată la Palatul Parlamentului, într-un spaţiu reinventat total pentru acest eveniment.

Petrecerea a culminat cu gala de premiere, care a dezvăluit publicului Câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2022 la cele 10 categorii. Raluca Mărgescu a câştigat premiul pentru cel mai bun fotograf al anului, Alina Morar, House of Compulsion, a fost desemnată cel mai bun designer, Medeea Ene – cel mai bun tânăr designer, iar premiul pentru stil personal i-a revenit Irinei Rimes.

IRINA MAGDA a fost desemnată cel mai bun model, Delia a primit premiul Best Female Artist, iar WRS a plecat acasă cu premiul Best Male Artist. Raul Tișa a câştigat premiul Best Hairstylist şi Alexandra Crăescu a fost desemnată Best Make-up Artist. Premiul pentru cel mai bun brand românesc a revenit brand-ului MURMUR.

Gazdele evenimentului au fost Roxana Voloșeniuc și Maurice Munteanu. Pe scenă au mai urcat WRS și MINELLI, care au susținut recitaluri electrizante pentru invitații galei.

Toţi cei prezenţi s-au bucurat să fie alături de ELLE, acceptând fără rezerve invitația de a sărbători 25 de ani de prezență a revistei pe piața din România.

La reuşita petrecerii au contribuit sponsorii acestui eveniment: Retro Future inspired by Coca Cola Zero, Forcapil, Parsa Beauty, Perwoll, Raffaello, Revox, Teilor.

Ne-au fost alături și partenerii noștri: Alexandrion Flavours, Brâncoveanu Vinars, Byzantium, Kingsbury, Kreskova, Musik Sound, Purple Flowers.

