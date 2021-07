Carmen Grebenișan a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confruntă în acest moment

Carmen Grebenișan le-a mărturisit fanilor care sunt problemele de sănătate cu care se confruntă în ultimele zile. Carmen Grebenișan, una dintre cele mai apreciate prezențe din social media din România, a împlinit 29 de ani, și înainte de a le mulțumi fanilor pentru numeroasele mesaje primite cu această ocazie, ea a vorbit și despre starea ei de sănătate.

„De câteva zile, respectiv o săptămână și ceva, am resimțit o durere tot mai puternică în piept. Mă doare la respirație, are loc un disconfort dus spre durere când trag aer adânc în piept. Mă gândesc, doamne, ce naiba o fi. Mi-am făcut și câteva teste rapide de COVID, sunt negative, așa că mi-am făcut o programare la pneumologie. Și nu fumez mult, încât să resimt o astfel de situație, simptomul ăsta nu l-am mai simțit nici când am avut COVID. A pățit careva așa ceva?”, a spus Carmen Grebenișan pe pagina sa de Instagram înainte de a pleca în Vama Veche alături de logodnicul ei, pentru a-și serba ziua de naștere.

Însă aceasta nu este singura problemă care îi dă dureri de cap. Așa cum chiar ea povestește, tânăra suferă de ipohondrie. „Trebuie să mă tratez singură de ipohondrie, nu știu cum, dar trebuie. Ipohondria este o boală psihică, e atunci când ai impresia că ai toate bolile, dar poate nu ai nimic. La cel mai mic simptom eu mă programez la medic, nu stau să mă gândesc la chestii, dar mă năucesc puțin gândurile la început. Această ipohondrie nu-mi afectează viața, dar cred că-l afectează pe Alex. Nu exagerez cu nimic, doar exprim clar și evident absolut tot ce mi se întâmplă. Poate din afară sunt exagerată, dar eu nu simt asta”, a dezvăluit fosta concurentă de la emisiunea Asia Express.

În trecut, Carmen Grebenișan a vorbit cu sinceritate despre una dintre problemele cu care se confruntă mai multe femei, și anume căderea părului. Vedeta a dezvăluit că și ea a trecut prin asta și le-a dat câteva sfaturi persoanelor care se află într-o situație similară cu a ei.

Carmen Grebenișan i-a răspuns pe rețelele de socializare unei persoane care a întrebat-o ce anume ar trebui să facă dacă se confruntă cu această problemă, mai exact căderea părului. „Analize. În primul rând, vizita la medicul dermatolog pentru o tricoscopie (metoda de diagnosticare a căderii părului)”, a spus Carmen pe Instagram.

Ulterior, Carmen Grebenișan a explicat mai pe larg cauzele care pot duce la căderea părului. „Anumite medicamente, anemia, unele boli cronice, afecţiunile tiroidiene, malnutriţia sau curele de slăbire pot fi răspunzătoare de o cădere difuză a părului. Sarcina în trecutul apropiat sau oprirea contraceptivelor pot să determine căderea părului. În termeni medicali, această afecţiune poartă numele de effluvium telogen, iar pilozitatea se reface odată ce stimulul a fost îndepărtat.”

De asemenea, ea a mai spus și care au fost pașii pe care i-a urmat pentru a rezolva problema căderii părului, fâcând câteva schimbări și în ceea ce privește alimentația. „Acesta a fost şi diagnosticul meu. Am urmat o cură cu supliment de fier luat cu vitamina C ca să se asimileze. Am folosit tratamentul recomandat de doctor şi am încercat să cresc aportul de zinc şi fier în mod natural prin alimentaţie (ficat, sfleclă, spanac, carne de vită, gălbenuş de ou) şi cam atât”, a adăugat Carmen Grebenișan pe Instagram.

Citește și

Lavinia Pîrva face mărturisiri despre relația cu Ștefan Bănică

Foto Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro