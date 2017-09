Probleme cu caderea parului? Acestea pot fi motivele

Exista mai multe motive care pot duce la caderea parului:

1. Stresul

In general, stresul de zi cu zi nu afecteaza parul, dar un soc fizic sau emotional, sau stresul puternic care se intinde pe o perioada mai lunga de timp poate duce la caderea parului. Motivul este ca foliculii inceteaza sa mai produca fire noi pentru o perioada de timp. De aceea, caderea parului poate aparea chiar si la cateva luni dupa evenimentul stresant. Din fericire, parul va creste din nou odata cu trecerea peste perioada respectiva, deci este recomandat sa va ocupati timpul cu activitati relaxante.

2. Nasterea

Dupa nastere, nivelurile de estrogen scad din nou la normal, ceea ce cauzeaza pierderea parului pentru cateva luni. Acesta este un lucru normal iar parul ar trebui sa isi revina cam pana intr-un an de la nastere.

3. Probleme tiroidiene

Hipotiroidia sau hipertiroidia duc la caderea parului din cauza ca foliculii nu primesc resursele necesare pentru a produce fire de par. Daca acesta este cazul, doctorul ar trebui sa va prescrie un medicament pentru a rebalansa hormonii, ceea ce va va ajuta si cu problema parului.

4. Coafura si styling-ul

Prinderea parului in coada, coc si impletituri poate duce la rarirea lui. Daca parul este prins zilnic in coada sau aranjat intr-un fel in care sta prea strans, in timp, acest lucru poate duce la caderea lui, purtand numele de alopecie de tractiune. Si bigudiurile electrice sau alte produse care implica incalzirea excesiva a parului il afecteaza. Cea mai buna solutie este sa alegeti coafuri mai lejere, iar daca prindeti parul sa nu fie foarte strans.

5. Alimentatie necorespunzatoare

Caderea parului din cauza alimentatiei poate surveni fie din faptul ca nu mancati cat trebuie, fie ca mancati cat trebuie, dar nu ce trebuie. Alimentatia care duce lipsa de vitamine precum fierul si magneziul, dar si bolile de alimentatie precum anorexia afecteaza parul. Pentru a rezolva problema, este recomandat sa aveti o dieta bogata in proteine si vitamine.

6. Anemia

Anemia este alt motiv care duce la caderea parului. Lipsa de fier poate fi rezolvata printr-o dieta bogata in alimente ce contin fier, cum ar fi spanacul sau carnea rosie. Este recomandat sa consultati un medic in legatura cu deficienta de fier.

7. Genetica

Caderea parului poate aparea si daca a existat aceasta situatie la unul dintre parinti. Solutiile in acest caz sunt produsele precum monoxidil-ul, care opresc caderea parului si il intaresc, sau interventiile chirurgicale.

8. Anumite medicamente

Anumite medicamente, precum Warfarin, folosit pentru subtierea vaselor de sange, sau steroizii anabolizanti favorizeaza caderea parului.

Text: Maria Chitu

Foto: Imaxtree