Lucruri de care sa te feresti dimineata, pentru a fi mai sanatoasa

Dar, te-ai gandit ca poate unele lucruri din rutina ta nu sunt benefice? Poti incepe de astazi sa faci cateva schimbari:

1. Nu mai amana alarma telefonului

Trebuie sa recunoastem ca suntem obisnuiti sa facem asta, dar daca ne facem un obicei din a ne trezi imediat, fara a mai amana alarma, va fi mult mai bine pentru starea noastra de sanatate. De fiecare data cand vei amana alarma pentru cate 5 minute, vei incepe un nou ciclu de somn care va fi intrerupt. Din moment ce acest ciclu va fi intrerupt, cand te vei trezi te vei simti mult mai obosita.

2. Inceteaza sa mai faci dusuri fierbinti si lungi

Cu siguranta ca placerea este mare in momentul in care stai 15 minute sub dusul fierbinte, dar aceste dusuri sunt mult prea relaxante pentru dimineata. Acest gen de dus iti va incetini bataile inimii si te va face sa vrei sa te asezi iar in pat sau sa te relaxezi. Incearca sa faci dusuri scurte si nu foarte fierbinti, pentru a te pregati pentru o noua zi.

3. Nu mai bea cafea

Evident ca nu trebuie sa renunti la cafea. Doar la cea de dimineata. Cafeaua este indicata a se consuma incepand cu ora 9:30. Daca vei bea cafeaua mai devreme, iti va incetini productia de cortizol din organism, un hormon esential pentru mentinerea mai multor functii ale corpului uman.

4. Nu iti mai prepara micul dejun dimineata

Pentru a economisi timp, pregateste-ti micul dejun de seara. Vei salva timp si energie. Iti poti pregati clatite, un ou fiert chiar si cereale. Vei fi putea dormi mai mult si fara grija ca trebuie sa iti pregatesti micul dejun.

5. Nu iti mai verifica e-mailul sau retelele de socializare

Daca stai in pat imediat cum te-ai trezit si te apuci sa iti verifici email-ul, nu vei face altceva decat sa pierzi timpul. Lasa-le pentru mai tarziu si pregateste-te, altfel risti ca timpul tau sa fie mult mai limitat. Stiu ca tentatia este mare, dar mai poate astepta pana la pranz.

6. Nu te mai stresa cu imbracamintea

Pregateste-ti de seara hainele pe care vrei sa le porti in urmatoarea zi. Daca faci asta dimineata, pierzi foarte mult timp, iar daca te hotarasti ce vrei sa porti vei observa ca rochia pe care o doresti nu este calcata si poti intarzia.

Poti sa fii mai eficienta si sa te pregatesti pentru o noua zi fara graba. Incearca sfaturile noastre.

