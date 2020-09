Anca Serea face mărturisiri despre problemele ei de sănătate

Anca Serea a făcut noi declarații despre starea ei de sănătate, după ce în urmă cu o lună a ajuns de urgență la spital în Bulgaria, simțindu-se rău din cauza anemiei severe.

Anca Serea a fost invitată în emisiunea „La Măruță” și a declarat că starea ei de sănătate este una bună acum, menționând că își face analizele săptămânal. „Sunt mult mai bine, mult mult mai bine. Am făcut progrese mari. Îmi fac analizele aproape săptămânal. Nu am mai slăbit în ultima perioadă, tocmai că m-am îngrășat. Am mai câștigat kilograme. Din păcate, am pierdut mai multe kilograme decât mi-aș fi dorit eu în mod normal. Ajunsesem la 52 de kilograme, însă acum le-am recuperat. Mănânc mult mai sănătos și mult mai bine decât mâncam înainte.”

Vedeta a mărturisit că pe lângă suplimentele alimentare pe care le ia, are grijă să se odihnească și să nu fie stresată. „Trebuie să merg să monitorizez hemoglobina și feritina, dar m-am obișnuit. Merg săptămânal până ajungem să se stabilizeze valorile. Dar iau suplimente de fier, vitamine, multe vitamine. Am grijă. Dorm mai devreme. Sunt mai puțin stresată, să sperăm.”

În luna august, în timp ce Anca Serea se afla în Bulgaria alături de soțul ei, Adrian Sînă, vedeta nu s-a simțit bine și a avut nevoie de ajutorul medicilor. După ce a stat internată acolo, ea a ajuns într-un alt spital din capitală. „Nu mai auzeam cu urechea dreaptă, nu mai vedeam cu ochiul drept, nu am mai putut să mișc mâinile și picioarele”, a mărturisit Anca Serea la vremea respectivă într-un live pe Instagram.

Ulterior le-a spus urmăritorilor că nu credea că o să își revină. „Corpul meu a vrut să îmi transmită mesajul că muncesc prea mult, mă odihnesc prea puțin și nu am ținut cont de tratamentul pe care a trebuit să îl urmez constant. Simptomele pe care le-am resimțit de data aceasta au fost ca un duș rece. Am crezut efectiv că… nu o să-mi revin”, declara atunci Anca Serea.

Foto: Instagram

