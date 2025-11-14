Cardi B a născut. Artista a devenit mamă pentru a patra oară: „Încă un motiv pentru a fi cea mai bună versiune a mea”

Cardi B a născut! Artista a devenit mamă pentru a patra oară și a făcut primele declarații despre noua etapă din viața ei.

Cardi B a născut. Artista a devenit mamă pentru a patra oară: "Încă un motiv pentru a fi cea mai bună versiune a mea"

Cardi B a a născut primul copil pe care îl are alături de iubitul ei, Stefon Diggs. Artista mai are trei copii, Kulture, Wave și Blossom, cu fostul ei soț, rapperul Offset.

Cardi B a născut

Cardi B a născut în urmă cu o săptămână, după cum relatează o sursă citată de TMZ. În cadrul unui mesaj publicat pe Instagram, artista a făcut mai multe declarații despre faptul că a devenit mamă pentru a patra oară și despre cum se simte față de acest nou capitol din viața ei. 

„Viața mea a fost întotdeauna o combinație de capitole diferite și anotimpuri diferite. Ultimul meu capitol a fost începutul unui nou sezon. Să o iau de la capăt nu este niciodată ușor, dar a meritat enorm! Am adus muzică nouă și un nou album lumii! Un nou copil în lumea mea și încă un motiv pentru a fi cea mai bună versiune a mea, încă un motiv pentru a mă iubi mai mult decât orice altceva sau oricine altcineva, ca să pot continua să le ofer copiilor mei dragostea și viața pe care le merită.

Următorul capitol este Eu vs. Eu! Sunt eu împotriva tuturor obstacolelor, eu împotriva a tot ceea ce ar trebui să-mi stea în cale. Am început să mă pregătesc pentru turneu, să-mi pun corpul în ordine, să-mi pun mintea în ordine. Nu există nimic care să mă împiedice să vă ofer performanța vieții mele! Am învățat că m-am vindecat și iubesc femeia care am devenit! Asta înseamnă următoarea eră pentru mine și pășesc în ea mai bine ca niciodată”.

Cardi B, declarații despre relația cu iubitul ei, Stefon Diggs

Cardi B a fost invitată în luna septembrie în emisiunea CBS Mornings pentru promovarea celui de-al doilea album al său, „Am I the Drama?”. Cu această ocazie, artista a anunțat că va deveni mamă pentru a patra oară, fiind însărcinată cu primul copil alături de partenerul ei actual, jucătorul de fotbal american Stefon Diggs.

În aceeași emisiune, Cardi B a vorbit cu multă emoție despre noua poveste de dragoste pe care o trăiește alături de Stefon Diggs. Cei doi se susțin reciproc în carierele lor, iar acum se pregătesc de un nou capitol în viața lor.

„Eu și iubitul meu ne susținem foarte mult unul pe celălalt. Suntem în același punct al carierei. Simt că suntem cu adevărat grozavi și unii dintre cei mai buni la ceea ce facem. Și eu și el gândim la fel. „Da, ești unul dintre cei mai grozavi, dar ce urmează? Ce facem din nou? Trebuie să o facem din nou, tot timpul.”

De asemenea, Cardi B a mai menționat că Stefon Diggs o sprijină din toate punctele de vedere, iar pentru asta îi este recunoscătoare.

„Mă face să mă simt în siguranță, foarte încrezătoare și foarte puternică. Acum două săptămâni, am avut un atac de panică. Plângeam și plângeam și plângeam, pur și simplu pentru că deveneam foarte nervoasă din cauza lansării albumului. Oamenii se apropiau foarte aspru de mine; știi, uneori oamenii te iubesc, oamenii te urăsc. Și oamenii spuneau lucruri foarte rele despre mine.”

Cardi B mai are trei copii alături de fostul ei soț, Offset. Cei doi au împreună o fiică, pe nume Kulture Kiari, un fiu, Wave Set, și încă o fiică, Blossom Belle, care a venit pe lume în septembrie 2024. De-a lungul timpului, Cardi B și Offset au avut o relație cu multe suișuri și coborâșuri. S-au căsătorit în septembrie 2017, iar după doar un an de mariaj au hotărât să se despartă. Deși ulterior s-au împăcat, artista a depus în 2020 actele de divorț. În cele din urmă, artista a anulat cererea.

În august 2024, Cardi B a luat pe toată lumea prin surprindere cu anunțul că este însărcinată cu al treilea copil, la o zi după ce a depus a doua cerere de divorț de Offset. Procesul dintre cei doi nu a fost încă finalizat.

Cardi B și Stefon Diggs formează un cuplu din luna octombrie a anului 2024. În mai 2025, și-au făcut prima apariție publică împreună la un meci al echipelor Boston Celtics și New York Knicks de la Madison Square Garden, la câteva luni de când au participat la aceleași evenimente, dar au sosit separat. Stefon Diggs mai are și el o fiică dintr-o relație anterioară, pe nume Nova, care s-a născut în 2016. De asemenea, recent, un test de paternitate a dezvăluit Stefon că Diggs mai este tatăl unei fetițe de câteva luni, pe care o are împreună cu modelul Aileen Lopera.

Adele, schimbare radicală de carieră. Artista va apărea într-un film regizat de Tom Ford

Foto: Instagram

