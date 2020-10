Cântărețul Tom Parker a fost diagnosticat cu cancer cerebral în fază terminală

Cântărețul Tom Parker, care a făcut parte din formația The Wanted și a devenit cunoscut cu hitul Glad You Came (2012), se luptă cu o tumoare cerebrală ce nu poate fi operată. „Simțeam că ceva nu este în ordine, dar nu m-am gândit nicio secundă că ar putea fi ceva de genul ăsta. Doar la asta mă pot gândi acum”, a declarat Tom Parker într-un interviu pentru OK! Magazine. Nici soției lui, Kelsey Hardwick, însărcinată acum cu al doilea lor copil, nu îi vine să creadă ce se întâmplă.

Tom Parker, în vârstă de 32 de ani, trece acum prin radioterapie și chimioterapie, pentru a încerca reducerea în dimensiuni a tumorii. Din păcate, speranța de viață pentru cei care au genul ăsta de tumoare este de maximum 18 luni.

Cântărețul a început să manifeste primele simptome în luna iulie, când a suferit un atac în casa familiei sale din Southeast London. Pentru că nu se simțea bine nici la o săptămână după externare a revenit pentru un RMN. Șase săptămâni mai târziu a suferit un nou atac, și mai grav.

Rezultatul RMN-ului și al analizelor au arătat tragicul diagnostic. „A fost oribil. M-au sunat și mi-au spus la telefon ‘E o tumoare și e cel mai rău scenariu’. A fost ca și cum totul s-a oprit. Bineînțeles că e rău atunci când ți se spune că ai o tumoare, dar să afli că e cel mai rău tip e o informație greu de digerat. Singurul lucru la care mă gândeam era ‘Ce se va întâmpla acum și unde este viața noastră?'”

Tom Parker este dispus să lupte până la capăt și nu exclude nici tratamentele alternative. Foștii colegi de trupă Jay McGuiness, Siva Kaneswaran, Max George și Nathan Sykes l-au sprijinit și ei cât au putut de mult în această perioadă foarte dificilă.

