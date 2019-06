Camilla Parker Bowles a devenit star pe Twitter după întâlnirea cu Donald Trump

Protagonista uneia dintre cele mai amuzante secvențe este Camilla Parker Bowles, soția Prințului Charles. Este cunoscut faptul că astfel de întâlniri oficiale trebuie tratate cu multă seriozitate de către membrii familiei regale, însă, din când în când, nici aceștia nu se pot abține să nu se comporte într-o manieră care aduce zâmbete pe fața celor care îi urmăresc.

Într-un video devenit viral pe Twitter, Camilla Parker Bowles este surprinsă făcând cu ochiul reporterilor și cameramanilor prezenți la întâlnirea cu Donald și Melania Trump, în timp ce aștia merg în fața ei, însoțiți de Prințul Charles.

Secvența a fost surprinsă după ce ea și Prințul Charles au făcut fotografiile oficiale alături de soții Trump. Deși Camilla Parker Bowles nu se numără printre persoanele preferate de public, atunci când este vorba de familia regală britanică, acest gest pare a ne convinge că Ducesa de Cornwall are și o latură amuzantă pe care o ține însă departe de ochii lumii.

Reacțiile la vederea acestui clip nu au întârziat să apară, mulți spunând că este, fără îndoială, „cea mai bună partea a vizitei lui Trump în Marea Britanie”. Poți vedea și tu clipul mai jos.

Camillas wink is probably the best thing about this visit so far pic.twitter.com/F7kJ6dTJ8K

— Rupert Myers (@RupertMyers) June 3, 2019