Britney rupe tăcerea despre documentarul „Framing Britney Spears”

Britney Spears a scris pentru prima dată pe Instagram despre documentarul The New York Times Presents, „Framing Britney Spears”, lansat la începutul lunii februarie, pe Hulu.

Marți, cântăreața de 39 de ani a însoțit un clip cu ea dansând pe Crazy de la Aerosmith de o legendă foarte lungă, în care face referire și la filmul al cărui scop principal a fost să explice nu numai cum a afectat-o pe vedetă tutela tatălui ei din ultimii ani, ci și celebritatea atinsă la o vârstă foarte fragedă.

„Viața mea a fost întotdeauna foarte speculată … urmărită … și judecată toată viața mea !!! Pentru sănătatea mea mintală, trebuie să dansez pe @iamstevent în fiecare seară din viața mea, pentru a mă simți sălbatică, umană și vie,” a scris Britney. „Am fost expusă toată viața cântând în fața oamenilor !!! Este nevoie de multă putere pentru a ÎNCREDINȚA universului adevărata ta vulnerabilitate, deoarece am fost mereu atât de judecată … insultată … și pusă la colț de mass-media … și încă sunt, până în ziua de azi !!!! Pe măsură ce planeta continuă să se învârtă și viața continuă, rămânem atât de fragili și sensibili ca oamenii !!”

Instagram este considerat de fanii înfocați ai vedetei, cei care au pornit și mișcarea #freeBritney, singurul mijloc de comunicare pe care vedeta îl mai are la dispoziție pentru a transmite ceea ce simte și crede cu adevărat. După cum reiese din documentarul Framing Britney Spears, susținătorii ei sunt convinși că mesajele lui Britney, presărate de semne de exclamație și emoticoane, ascund, de fapt, sensuri și tristeți mult mai profunde.

În același stil bizar și criptic, Britney a mai scris ieri: „Nu am vizionat documentarul, dar din ceea ce am văzut despre el am fost jenată de lumina în care m-au pus ... Am plâns două săptămâni și bine …. Încă mai plâng uneori. Fac ce pot în propria spiritualitate cu mine însămi pentru a încerca să-mi păstrez propria bucurie … dragoste … și fericire !!!! În fiecare zi dansul îmi aduce bucurie !!! Nu sunt aici pentru a fi perfectă … perfectul este plictisitor … sunt aici pentru a transmite bunătate !!!!”

Foto: Arhiva ELLE

