Britney Spears dansează pe o piesă a fostului ei iubit, Justin Timberlake, iar reacția artistului te va surprinde

Britney Spears este una dintre artistele care ne surprinde cu fiecare ocazie pe care o are. Ea a publicat pe contul personal de Instagram un clip în care dansează pe piesa „Flirty” a fostului ei iubit, Justin Timberlake.

Îmbrăcată extrem de casual, și anume cu un crop top și pantaloni scurți, Britney începe să danseze și să se simtă bine. Pe lângă asta, descrierea clipului a fost cea care i-a uimit pe fanii artistei. „După cum puteți vedea nu încerc să interpretez un dans popular.. sunt doar foarte plictisită. PS – Știu că am avut una dintre cele mai controversate despărțiri acum 20 de ani… dar bărbatul acesta e genial!!!! Minunată piesă JT!!!!”, a spus Britney Spears, făcând referire și la despărțirea dintre ea și artistul Justin Timberlake.

La scurt timp, Justin Timberlake a avut și el o reacție cu privire la clipul postat de Britney Spears. Artistul i-a lăsat un comentariu cu mai multe emoji-uri, semn că și el a fost surprins de gestul făcut de fosta sa parteneră.

Desigur, schimbul de replici dintre cei doi nu i-a împiedicat pe fani să fie nostalgici cu privire la relația pe care au avut-o. „Asta este ceea ce lumea are nevoie acum”, „Nu mai am cuvinte și am totuși atâtea întrebări”, „Ne putem întoarce în trecut, în anii 2000?”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor.

Justin Timberlake a dezvăluit în cartea sa biografică, Hindsight: & All the Things I Cant See in Front of Me, faptul că piesa „Cry Me a River” are ca sursă de inspirație relația lui cu Britney și că a scris-o la două ore de la despărțire.

Justin Timberlake și Britney Spears s-au despărțit în 2002, după o relație de trei ani. În 2012, Justin s-a căsătorit cu Jessica Biel, cu care are un băiat, Silas Randall, în vârstă de 5 ani. Britney Spears are doi băieți, Sean și Jayden James, cu fostul ei soț, Kevin Federline. Acum ea este într-o relație cu antrenorul de fitness Sam Asghari.

