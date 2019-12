Brad Pitt, declarații despre revederea cu Jennifer Aniston

O sursă apropiată actorului Brad Pitt a declarat faptul că el abia așteaptă să meargă la Globurile de Aur. „Brad așteaptă cu nerăbdare să își vadă prietenii din industrie la acest eveniment, iar printre acești oameni face parte și Jennifer Aniston”, a declarat sursa pentru HollywoodLife.

„A fost o perioadă când ar fi fost ciudat să se vadă, dar acum nu mai e cazul. Acest lucru se datorează faptului că „au foarte mulți prieteni comuni”, ceea ce s-a dovedit a fi adevărat atunci când Brad Pitt și-a făcut apariția la ziua de naștere a lui Jennifer, în luna februarie, atunci când ea a împlinit 50 de ani. „Este cu adevărat un plus pentru Brad ca el și Jennifer să fie din nou prieteni. Motiv pentru care Brad Pitt va fi bucuros să o vadă pe Jennifer la Globurile de Aur”, a mai adăugat sursa.

Brad Pitt este nominalizat pentru rolul Cliff Booth din filmul Once Upon a Time in Hollywood, iar Jennifer Aniston este nominalizată la categoria Cea mai bună actriță într-un serial dramă pentru rolul Alex Levy din The Morning Show.

O sursă a spus pentru E! News faptul că ei și acum mai vorbesc din când în când. „Dacă apare ceva, o zi de naștere sau o ocazie importantă, își vor scrie și se vor felicita. Ei se sprijină și schimbă povești amuzante dacă se întâmplă ceva. Nu vorbesc tot timpul. Nu sunt o parte importantă din viața fiecăruia, însă își doresc reciproc tot ce e mai bun și au amintiri despre momentele bune petrecute împreună.”

Recent, Brad Pitt a fost surprins în compania actriței Alia Shawkat, iar o sursă a declarat pentru PEOPLE faptul că „ei sunt doar prieteni și că nu formează un cuplu.”

Într-un interviu acordat publicației The New York Times Magazine, Brad a ținut să lămurească speculațiile care au apărut în presă privind viața lui amoroasă. Mai exact, el a spus că nici o informație despre presupusele relații ale lui din ultimii doi sau trei ani nu este adevărată.

De asemenea, el a mai vorbit și despre celebritate și momentele dificile pe care le-a întâmpinat. „În anii ’90, mă ascundeam foarte mult și fumam. Mă simțeam inconfortabil cu toată atenția care era asupra mea. După ce am încetat să mă ascund, am realizat că ai capacitatea de a face pe cineva să se simtă bine, chiar și pe moment. Nu încerc să spun că am făcut lucruri mărețe, ci mai degrabă am descoperit că am oportunitatea de a face ziua cuiva mai bună.”

Brad Pitt și Jennifer Aniston s-au despărțit în ianuarie în anul 2005, iar divorțul a fost finalizat în luna octombrie, în același an. Cu toate că ei au hotărât să rămână în relații bune, ulterior au apărut mai multe zvonuri conform cărora motivul divorțului a avut legătură cu o aventură pe care Brad a avut-o cu Angelina Jolie.

