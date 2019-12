Jennifer Aniston și Brad Pitt, din nou împreună?

Jennifer Aniston și Brad Pitt sunt amândoi nominalizați la Premiile Globul de Aur, ceea ce ar putea însemna că vom avea ocazia să îi vedem pe același covor roșu. Aniston este nominalizată la categoria Cea mai bună actriță într-un serial dramă pentru rolul Alex Levy din The Morning Show, în timp ce Once Upon a Time in Hollywood, filmul în care Brad Pitt interpretează rolul principal, este nominalizat la categora Cel mai bun Film – musical sau comedie.

Prin urmare nu ar trebui să ne mire dacă vom vedea o interacțiune între cei doi foști soți, mai ales dacă ne luăm după declarațiile surselor apropiate lor. „Ei sunt foarte buni prieteni, nu există tensiune, își doresc numai bine unul celuilalt și vorbesc destul de des. Dacă se vor întâlni, cu siguranță vor sta de vorbă și se vor felicita unul pe celălalt. Trecutul a rămas în trecut”.

O bună dovadă a faptului că Aniston și Pitt sunt prieteni în acest moment o constituie faptul că actorul a fost prezent la petrecerea pe care Aniston a organizat-o când a împlinit 50 de ani.

„Cineva l-a invitat și pe Brad să vină la petrecerea lui Jen și el a acceptat”, a declarat o sursă pentru E! News. „El a vrut să o sprijine e Jen și a fost o ocazie unică. Dar asta este tot. A fost o seară cu o mulțime de oameni care au fost o parte importantă din viața ei. Cu siguranță nu se întâlnesc și nu merg în acea direcție. Sunt prieteni, dar asta este tot.”

În plus, aceeași sursă adaugă că ei își vorbesc sau își scriu din când în când: „Dacă apare ceva, o zi de naștere sau o ocazie importantă, își vor scrie și se vor felicita. Ei se sprijină și schimbă povești amuzante dacă se întâmplă ceva. Nu vorbesc tot timpul. Nu sunt o parte importantă din viața fiecăruia, însă își doresc reciproc tot ce e mai bun și au amintiri despre momentele bune petrecute împreună”, a adăugat aceeași sursă.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

