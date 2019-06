Blake Lively și Ryan Reynolds continuă să fie un cuplu demn de invidiat, iar noua fotografie demonstrează perfect acest lucru

Fie că își adresează comentarii amuzante în social media sau sunt prezenți la un eveniment glamour la Hollywood, Ryan Reynolds și Blake Lively continuă să fie unul dintre cele mai adorabile cupluri. Anunțând recent că așteaptă cel de-al treilea copil, Ryan și Blake par mai fericiți ca niciodată. Într-un nou Instagram Story, Ryan a postat o fotografie alături de soția lui, într-o vizită pe platourile de filmare al ultimului său film, Free Guy.

Cei doi se îmbrățișează în fața unei clădiri imense, o reminiscență a uneia dintre locațiile cheie din Back to the Future. Blake Lively a surprins întreaga lume prin apariția ei la premiera din New York a filmului soțului ei, Pokémon Detective Pikachu, într-o rochie galbenă Retrofête care îi punea sarcina în evidență. Blake Lively și Ryan Reynolds au o viață de familie discretă, așadar nu este deloc surprinzător că au așteptat destul de mult timp pentru a anunța că vor deveni din nou părinți. Cei doi au împreună două fiice, James, în vârstă de 4 ani și Inez, în vârstă de 2 ani.

Faptul că Blake și Ryan vor avea din nou un copil nu este deloc surprinzător, având în vedere declarația actriței din anul 2016, când a precizat că atât ea, cât și soțul ei, își doresc o familie numeroasă: „Sunt unul dintre cei cinci copii. Soțul meu este unul dintre cei patru, așadar suntem în mod oficial o familie mare. Puteți merge pe site-ul nostru și vă vom da o parte din copiii noștri.'

Foto: Arhiva Revistei ELLE

