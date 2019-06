Meryl Streep a primit cele mai frumoase urări din partea colegilor de platou, la aniversarea de 70 de ani

Meryl Streep a împlinit 70 de ani sâmbăta trecută și a primit numeroase urări impresionante, inclusiv de la colegii ei de platou, din Big Little Lies. Actrița câștigătoare a trei premii Oscar s-a alăturat serialului pentru cel de-al doilea sezon, care a avut premiera la începutul acestei luni. Meryl interpretează rolul lui Mary Louise, soacra lui Celeste (Nicole Kidman).

„La mulți ani, Meryl! Îi trimit multă dragoste acestei ființe talentate! Ce privilegiu și onoare să lucrez cu tine la @biglittlelies!”, a scris Reese Witherspoon. Laura Dern, care o interpretează pe Renata în renumitul serial, a postat un selfie alături de actriță, cu mesajul: „Această femeie a devenit legenda mea. Și declar această zi sărbătoare internațională. Ziua Muzei! Nu numai că am avut ocazia să-mi întâlnesc eroina, ci și să lucrez cu ea. Le mulțumesc Zeilor.”

Reese Wihterspoon a postat un video și pe Instagram Story, alături de Nicole Kidman și alți colegi de platou, precum Zoe Kravitz (Bonnie) și Adam Scott (Ed, soțul lui Madeline), transmițându-i cele mai frumoase urări lui Meryl și numind filmele preferate în care a a jucat aceasta, precum Kramer vs. Kramer, Out of Africa, Sophie’s Choice, Defending Your Life și The Devil Wears Prada.

În luna martie a acestui an, Meryl Streep a devenit și bunică: Mamie Gummer, fiica ei cea mare, a născut un băiețel. Atât Mamie, cât și mama ei sunt extrem de private în ceea ce privește viața personală, așa că, până acum, nu am avut parte de prea multe detalii în legătură cu noul membru al familiei.

