Blake Lively și-a surprins fanii cu un clip inedit postat pe Instagram

Actrița le-a împărtășit urmăritorilor săi de pe Instagram un video de acum doi ani, de când era în spital și se refăcea după ce a avut parte de un incident în timp ce filma pentru „The Rhythm Section.”

Actrița s-a accidentat destul de grav la mână, în decembrie în anul 2017, în timpul unei cascadorii și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. Filmările au fost amânate deoarece Blake a trebuit să facă o operație, însă ele au fost reluate. Soțul ei, Ryan Reynols, este cel care a filmat acest video cu Blake de când era în spital.

Blake Lively și Ryan Reynolds sunt recunoscuți pentru faptul că împărtășesc cu fanii lor de pe Instagram momente amuzante, dar și mai puțin plăcute din viața lor.

Blake Lively a început să filmeze pentru „The Rhythm Section” în anul 2017, însă filmul va fi lansat abia anul viitor. Blake Lively va începe să promoveze filmul în care joacă pe platformele ei de socialiazare.

Blake interpretează rolul lui Stephanie Patrick, o femeie care este nevoită să afle adevărul despre accidentul în care familia ei și-a pierdut viața. În acest sens, ea pregătește o răzbunare deoarece crede că prăbușirea avionului a fost pusă la cale de către cineva. Blake a declarat faptul că acest rol este unul dintre cele mai intense și puternice pe care le-a avut până acum în cariera ei. Filmul este o adaptare a romanului cu același nume scris de Mark Burnell.

Recent, Blake Lively și Ryan Reynolds au devenit părinți pentru a treia oară. Cei doi au păstrat acest eveniment secret, Blake devenind mamă pentru a treia oară în urmă cu trei luni. Ryan a ales un mod inedit de a le da fanilor această veste, și anume prin intermediul unei fotografii emoționante alături de soția lui, Blake, dar și de cel de-al treilea copil al lor. Cei doi mai au împreună două fiice, James, în vârstă de patru ani și Inez, în vârstă de doi ani.

