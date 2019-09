Blake Lively flirtează pe Instagram cu soțul ei, Ryan Reynolds, după ce a decis să facă o pauză de la social media

Blake Lively a decis să facă o pauză de la rețelele de socializare și să se pregătească pentru nașterea celui de-al treilea copil pe care îl va avea cu soțul ei, Ryan Reynolds. Ultima poză pe care Blake a postat-o pe Instragam cu soțul ei a fost în luna mai, atunci când anunța că era însărcinată pentru a treia oară, însă ea a mai postat în urmă cu o zi și trailer-ul noului film în care va juca, „The rhythm section.”

Aseară însă, Blake Lively a lăsat un comentariu extrem de interesant la ultima postare a soțului ei, Ryan Reynolds. Mai exact, el a postat câteva imagini dintr-o nouă campanie pentru Aviantion Gin, făcând referire la cele două fiice pe care le are cu Blake. „Cearcănele sunt din cauza celor care nu au vrut să doarmă seara trecută, în ciuda faptului că le-am citit Winnie the Pooh și aproape jumătate din The Shining a lui Stephen King.”

Chiar dacă Blake a decis să nu mai fie atât de activă pe social media, ea i-a lăsat un comentariu soțului ei pe Instagram la această fotografie, spunând faptul că este extrem de mândră de alegerile pe care le-a făcut până acum, fiind vorba despre Ryan Reynolds. „Mă simt foarte fericită pentru alegerile pe care le-am făcut până acum în viață ..”, a fost comentariul lui Blake Lively. Comentariul ei a strâns 371.000 de aprecieri, semn că fanii iubesc sinceritatea dintre cei doi, chiar și atunci când ei flirtează pe rețelele sociale.

Nu este pentru prima dată când cei doi își lasă comentarii amuzante la imaginile pe care le postează pe rețelele sociale. În urmă cu câțiva ani, Blake Lively a postat o imagine cu soțul său, Ryan Reynolds și actrița Hellen Mirren, însă ceea ce a atras atenția a fost descrierea imaginii: „Oare ar trebui să fiu îngrijorată că soțul meu nu o să se uite niciodată așa la mine?”

Recent, Blake Lively a împlinit vârsta de 32 de ani, iar soțul ei i-a făcut o surpriză cu adevărat specială. Actorul a postat pe Instagram mai multe imagini cu cei doi, în diferite ipostaze din viața lor. Chiar dacă foarte multe dintre imagini nu o arată pe Blake într-o ipostază favorabilă, în mod cert Blake a apreciat gestul amuzant făcut de soțul ei.

Vezi această postare pe Instagram Happy Birthday, @blakelively. O postare distribuită de Ryan Reynolds (@vancityreynolds) pe Aug 25, 2019 la 9:30 PDT

Foto: Profimedia

