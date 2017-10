Blake Lively, o schimbare de look si o atitudine corespunzatoare

Blake Lively isi promoveaza noul film pe care abia asteptam sa il vedem, aceasta avand un rol diferit fata de cele cu care ne-a obisnuit pana acum.

Recent, aceasta a venit la un eveniment purtand o coafura diferita. Blake este cunoscuta pentru parul ei blond, perfect, iar de data aceasta ea a ales sa isi faca un bob. Desi initial ne-am gandit ca este vorba de o tunsoare, aceasta doar a prins parul. Actrita a fost superba, ca de fiecare data de altfel, intr-o creatie Ralph Russo.

#BlakeLively is giving short hair a shot and we’re here for it 🙌 A post shared by Elle Magazine (@elleusa) on Oct 11, 2017 at 12:45pm PDT

Desigur, acesta nu este singurul lucru important pe care l-a facut Blake Lively saptamana aceasta. Actrita s-a alaturat celorlalte celebritati de la Hollywood si a criticat comportamentul lui Harvey Weinstein.

Intr-un interviu pentru The Hollywood Reporter, Blake a declarat ca vestile despre acuzatiile de hartuire sexuala si viol aduse lui Harvey au fost devastatoare.

Actrita a vorbit in cadrul unei conferinte pentru studenti alaturi de el si Michelle Obama in 2013, iar de-a lungul carierei sale nu a stiut de comportamentul sau si nici nu a avut astfel de experiente cu producatorul.

„Nu am avut niciodata o astfel de experienta cu Harvey si cred ca daca oamenii ar fi auzit aceste povesti…Cred in umanitate suficient incat sa cred ca asta n-ar fi continuat. Nu am auzit niciodata astfel de povesti – nu am auzit nimic in mod special – dar este devastator sa aud acum”, a declarat aceasta.

Lively a amintit cat de important este sa ne amintim ca astfel de incidente se intampla peste tot, in orice industrie: „Se intampla femeilor de pretutindeni, tot timpul, pana in punctul in care femeile nici nu mai cred ca asta este cu adevarat hartuire.”

Actrita a declarat ca si ea s-a confruntat cu situatii neplacute: „Mi s-au intamplat si mie lucruri fie ca probam o rochie pentru bal, fie ca un regizor avea un comportament nepotrivit, fie ca pe strada venea un tip si nu te gandesti ca ‘ei bine, asta nu a fost hartuire sexuala – tipul doar mi-a pus mana pe posterior”.

In acelasi interviu pentru The Hollywood Reporter, Blake considera ca aceasta furie pe care o resimt femeile din intreaga lume este foarte importanta. „Este important ca femeile sunt furioase acum. Este important ca exista o revolta. Este important sa nu acceptam asta si sa nu ne concentram asupra a doua, trei sau patru povesti, este important sa ne concentram pe umanitate in general si sa spunem ‘Asta este inacceptabil'”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE