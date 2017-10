De ce s-a razgandit Blake Lively si acum filmeaza scene nud

Cel mai recent film in care joaca Blake Lively i-a schimbat actritei parerea despre scenele nud pe care le evitase pana acum. In pelicula „All I See Is You”, Lively interpreteaza rolul unei femei oarbe, nu nume Gina, a carei viata se schimba radical dupa ce isi redobandeste vederea ca urmare a unei interventii chirurgicale.



„Este rolul de care sunt foarte mandra”, a marturisit Lively intr-un interviu acordat Vanity Fair, chiar daca filmul contine si scene de nuditate partiala.

Se pare ca actrita a fost la un pas de a rata acest rol deoarece echipa ei a presupus ca Lively va refuza rolul din cauza scenelor nud. Si nici regizorul, Marc Forster, nu a vrut sa renunte la ele.

Totusi, Lively s-a indragostit de scenariu, iar scenele de nuditate erau atat de bine scrise incat au determinat-o sa isi schimbe parerea despre a aparea dezbracata pe ecrane.

„Cred ca nuditatea distrage”, a mai adaugat actrita. „Sunt foarte indragostita de sotul meu, dar daca vad sani dezgoliti, ma comporta ca orice alt om. Pur si simplu ma uit la ei!”

Filmarile nu au fost usoare pentru Blake Lively. Ea s-a consultat cu mai multe persoane cu probleme de vedere pentru a putea interpreta mai bine rolul si a filmat chiar si 19 ore pe zi.

Urmareste trailerul mai jos:

