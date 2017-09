Meghan Markle si-a ales deja domnisoara de onoare. Si suntem siguri ca o cunoasteti!

De cateva luni, cei doi indragostiti se pregatesc sa faca marele pas. Drept dovada, superba bruneta a fost vazuta cu cateva luni in urma intr-un boutique exclusivist cu rochii de mireasa. Conform unor apropiati ai cuplului, se pare ca Meghan Markle ar fi declarat, dupa ce a probat una dintre rochii: „Modelul asta este atat de stramt incat nu as putea merge niciodata pe culoarul bisericii Westminster Abbey”.

Conform publicatiei „US Weekly”, o alta veste este ca Meghan Markle s-ar fi intalnit cu regina Elisabeta a II-a. Iata cateva indicii pretioase ca pregatirile pentru nunta in familia regala au intrat in linie dreapta. De curand, o alta etapa a acestora se pare ca fost bifata: actrita a anuntat ca si-a ales, in sfarsit, domnisoara de onoare.

Conform publicatiei britanice „Woman’s Day”, Meghan Markle a ales-o ca domnisoara de onoare pe viitoarea sa cumnata, Kate Middleton. Pentru a-si formula invitatia, Meghan i-a trimis ducesei de Cambridge o bratara din aur roz si diamante, o bijuterie al carei pret a fost estimat la 1.700 de euro. Gestul lui Meghan Markle ne arata ca ziua Z este destul de aproape.

Daca e sa ne luam dupa zvonuri, se pare ca, deocamdata, Kate Middleton nu a acceptat cererea lui Meghan sau, cel putin, nu a formulat un raspuns oficial. Un apropiat al printului Harry sustine, insa, ca este doar o chestiune de timp, iar Kate va accepta rolul de domnisoara de onoare de indata ce va fi stabilita oficial data nuntii. Abia asteptam sa vedem ce tinute vor purta cele doua la cea mai asteptata nunta a anului 2018!

Foto: PR