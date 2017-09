Blake Lively isi „uraste” job-ul sau cel putin, potrivit descrierii imaginii postate de aceasta, o anumita parte a carierei sale.

Pe Blake Lively este aproape imposibil sa nu o indragesti. Este mama a doua fete, are una dintre cele mai frumoase si amuzante relatii de la Hollywood si niciodata nu da gres cand vine vorba de stil.

Daca in „Gossip Girl” interpreta rolul unei tinere din New York cu o garderoba de invidiat, in realitate lucrurile nu sunt foarte diferite. Cu siguranta ai admirat si tu tinutele ei de pe covorul rosu si chiar tinutele casual, de zi de zi in care combina piese de designer cu haine de la branduri accesibile.

In cea mai recenta postare a actritei pe Instagram, aceasta sta pe un munte de pantofi de designer, parte a colectiei sale, spunand ca „uraste aceasta parte a job-ului ei”. Noi putem spune doar ca o invidiem – iar designerii abia asteapta ca aceasta sa le poarte creatiile.

In plus, Blake ne da inca un motiv sa o admiram – noul ei film „All I see is you” o arata intr-o postura complet diferita fata de rolurile cu care ne-a obisnuit pana acum, un rol care ar putea sa ii aduca o ascensiune uimitoare la Hollywood.

Foto: Instagram