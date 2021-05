Bill Gates divorțează de soția sa, Melinda Gates, după 27 de ani de căsnicie

Bill şi Melinda Gates au anunţat că vor divorţa, după 27 de ani de căsnicie. Cei doi vor continua să colaboreze în cadrul Fundaţiei Bill şi Melinda Gates.

„După ce ne-am gândit multă vreme şi după ce am încercat totul pentru ca relaţia noastră să meargă mai departe, am decis să punem capăt mariajului nostru. În ultimii 27 de ani, am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care funcționează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viață sănătoasă și productivă. Vom continua să credem în această misiune și vom continua să lucrăm împreună la această fundație, însă nu credem că mai putem crește împreună în relația de cuplu în următoarea fază a vieților noastre. Solicităm respectarea intimităţii noastre şi a familiei noastre în timp ce începem această nouă viață”, se arată într-o declaraţie comună, postată de cei doi pe conturile personale de Twitter.

Bill Gates se situează în prezent pe locul 4 al celor mai bogaţi oameni din lume, conform revistei Forbes. Averea sa, la data de 3 mai 2021, era estimată la valoarea de 130,5 miliarde de dolari.

Melinda Gates este considerată una dintre cele mai influente femei din lume. Bill Gates și Melinda s-au cunoscut în anii 1980 la un picnic organizat de Microsoft și s-au plăcut imediat. „În primul weekend romantic petrecut împreună, am adus un puzzle cu Turnul Eiffel, de 1.800 de piese, pe care Bill și cu mine l-am terminat în două zile”, declara Melinda, într-un interviu acordat în 2014 revistei Elle. Ei s-au căsătorit în Hawaii, în 1994 şi au împreună trei copii: Jennifer (25 ani), Rory (21 de ani) şi Phoebe (18 ani).

Potrivit Reuters, detaliile finaciare ale deciziei nu sunt încă clare. Din anii 2000, conduc împreună Bill & Melinda Gates Foundation, care are în prezent active de peste 51 de miliarde de dolari.

