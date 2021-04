Kylie Jenner nu mai este cea mai tânără miliardară din lume. Cine e tânărul de 18 ani care i-a luat locul

Kylie Jenner nu mai ocupă prima poziție în lista Forbes a celor mai tineri miliardari, potrivit ultimului raport al publicației.

Vestea că vedeta în vârstă de 23 de ani a primit titlul de cea mai tânără miliardară self-made potrivit Forbes, în urma succesului de care se bucură brandul său de cosmetice, Kylie Cosmetics, a stârnit o serie de controverse în 2019 – însă în luna octombrie a anului trecut, aceeași publicație a susținut că veniturile acesteia s-au redus la 700 de milioane de dolari.

Cel care i-a luat locul în top este Kevin David Lehmann, care a moștenit 50% (aproximativ 3.3 miliarde de dolari, relatează Forbes), din compania tatălui său, mai exact magazinul nemțesc de drogherie DM. Pe locul al doilea se află Wang Zelong, în vârstă de 24 de ani, care a moștenit 1.5 miliarde de dolari din afacerea cu pigmenți CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co.

După ce Kylie Jenner a fost desemnată cea mai tânără miliardară pentru al doilea an consecutiv, în 2020, revista Forbes a decis să o elimine din lista celor mai bogate persoane din lume, la jumătatea aceluiași an.

Forbes a acuzat-o pe Kylie Jenner că a mințit pentru a „umfla” valoarea succesului afacerii sale. Ba mai mult decât atât, revista susține că familia ei a recurs la o serie de mijloace neobișnuite pentru ca vedeta să fie inclusă în topul miliardarilor.

În noiembrie 2019, Kylie Jenner a fost de acord să vândă 51% din acțiunile companiei sale, care include Kylie Cosmetics și Kylie Skin, pentru suma de 600 de milioane de dolari către Coty Inc. Forbes susține că informațiile transmise de Coty au arătat că firma lui Kylie este „semnificativ mai mică și mai puțin profitabilă decât a încercat familia să lase să se creadă.” Declarațiile fiscale au sugerat că firma are vânzări de peste 243 milioane de lire sterline în 2016, iar agenții de publicitate au revendicat vânzări de 267 milioane de lire sterline în anul următor. Însă, conform unei prezentări către investitori, firma a avut vânzări de 101 milioane de lire sterline în 2018.

„Nu-mi vine să cred ceea ce citesc. Credeam că este un site serios. Tot ceea ce văd sunt o serie de declarații inexacte și ipoteze nedovedite. Nu am cerut niciodată vreun titlu și nici nu am mințit ca să ajung acolo”, a scris Kylie Jenner pe Twitter la acel moment, continuând să mai spună și că nu o să lase aceste afirmații să o afecteze și că ar putea numi încă „100 de lucruri mai importante acum decât câți bani are”.

Kim Kardashian, pe de altă parte, tocmai ce a fost declarată miliardară de către Forbes – averea surorii lui Kylie a crescut de la 780 de milioane de dolari, la cât era estimată anul trecut, la un miliard de dolari, veniturile provenind din afacerile KKW Beauty și Skims dar și din Keeping Up With the Kardashians sau din reclame, investiții și proprietăți.

Text: Cristiana Daraban

Foto: Instagram

