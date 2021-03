Kylie Jenner răspunde acuzațiilor potrivit cărora le-ar fi cerut fanilor săi să doneze bani

Zilele trecute, Kylie Jenner și-a invitat fanii de pe Instagram să contribuie la o strângere de fonduri pentru Samuel Rauda, un make-up artist care are nevoie urgentă de recuperare după o operație pe creier. Acesta a fost implicat săptămâna trecută într-un accident de mașină care i-ar fi putut fi fatal.

De-a lungul timpului, Rauda, în vârstă de 26 de ani, a colaborat cu familia Kardashian pentru diferite proiecte.

Deși aparent bine intenționată, postarea lui Kylie de pe Stories prin care își invita fanii să doneze în contul GoFundMe inițiat de familia lui Rauda, a declanșat o întreagă tevatură pe Instagram.

O mulțime de oameni nu s-au abținut să spună exact ce cred despre gestul vedetei: că e ipocrit din partea cuiva cu o avere estimată la aproape 1 miliard de dolari să le ceară unor oameni obișnuiți să doneze pentru cineva cu care familia ei are o legătură, fie ea și numai profesională. În plus, aceștia au acuzat-o pe vedetă că a donat doar 5.000 de dolari.

Ieri, însă, Kylie a răspuns tuturor acuzațiilor care i-au fost aduse, susținând că afirmațiile care au fost făcute în acest sens sunt false.

„Am văzut postarea make-up artistului și prietenului meu, Ariel, în legătură cu accidentul lui Sam și fondul GoFundMe inițiat de familia acestuia și l-am sunat imediat pe Ariel pentru a vedea ce i s-a întâmplat lui Sam.”, a scris Kylie Jenner pe Instagram.

Vedeta reality show-ul Keeping Up With the Kardashians a declarat că la momentul în care a accesat site-ul pentru donații, suma de care Sam avea nevoie era de 10.000 de dolari, iar familia sa reușise să strângă doar 6.000 de dolari.

„Am donat 5.000 de dolari pentru a-i ajuta să atingă țelul inițial și m-am gândit să postez pe Stories pentru a crea mai multă vizibiliatate în caz că cineva vrea să doneze sau să împărtășească povestea. Oricine mă cunoaște știe că fac lucurile din suflet și că încerc să fiu de ajutor ori de câte ori pot. Haideți să fim pozitivi și să ne rugăm pentru Sam, pentru familia sa și pentru toți cei care trec printr-o perioadă grea. Sper să aveți o zi frumoasă și haideți să ne încurajăm unii pe alții să oferim ajutor.”

Kylie Jenner a mai adăugat și că „Sam nu este make-up artistul meu și din păcate nu mai avem o relație personală, dar am lucrat cu el acum câțiva ani și cred că este cea mai drăguță persoană.”

Foto: Instagram

