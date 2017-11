Beyonce este femeia care castiga cel mai bine din muzica!

Este oficial: Queen B ocupa cea mai inalta pozitie in topul femeilor care castiga cel mai bine din muzica.

Beyonce a depasit-o pe Taylor Swift, care se afla pana de curand pe prima pozitie.

Se pare ca toate castigurile pe care le-a avut din albumul vizual Lemonade si din turneul Formation din ultimii ani au facut-o pe Beyonce cea mai instarita femeie din industria muzicala.

Beyonce a castigat, anul trecut, conform publicatiei Forbes, 105 milioane de dolari.

Adele este cantareata care se plaseaza pe locul doi, cu 69 de milioane de dolari, castiguri obtinute din ultimul sau turneu, primul din 2011 incoace.

Cu toate acestea, Taylor Swift, desi se claseaza doar pe a 3-a pozitie, cel mai probabil va urca din nou in top (poate chiar pe primul loc?) datorita castigurilor din Reputation, care a fost lansat de curand si nu a fost luat in considerare in acest top.

Foto: Hepta