Beyonce si Jay-Z – prima vacanta impreuna cu gemenii Rumi si Sir. Imagini adorabile!

Gemenii Rumi si Sir Carter au venit pe lume pe 14 iunie, iar Beyonce i-a prezentat lumii intregi prin intermediul unei fotografii postate pe Instagram, imagine care a strans milioane de aprecieri de la fanii cantaretei.

De atunci insa, nu am mai avut ocazia sa ii admiram pe cei mici. Asta pana zilele trecute cand Dailymail a publicat o serie de imagini cu Beyonce, Jay-Z, Blue Ivy si gemenii Rumi si Sir.

A post shared by Shanell Luster (@shanelll94) on Nov 13, 2017 at 1:54am PST

Cantareata, nemachiata si imbracata intr-un costum de baie, il tine in brate pe unul dintre gemeni, in timp ce mama ei, Tina Knowles, poarta in brate, cu multa delicatete, celalalt copil.

A post shared by WhereistheBuzzz (@whereisthebuzzz) on Nov 13, 2017 at 12:27am PST

Beyonce se afla in atentia tuturor si datorita noii piese pe care a lansat-o, “Walk on Water”, o colaborare inedita cu Eminem. In plus, Queen Bee tocmai a confirmat ca isi va imprumuta vocea personajului Nala din filmul “The Lion King”.

The Carter-Knowles twins make the unofficial debut in celebville. Paparazzi took snaps of Rumi and Sir Carter in Miami on vacay with their parents Beyonce & Jay-Z pic.twitter.com/xBRsnPmzEB — Phil Mphela (@PhilMphela) November 12, 2017

Noi asteptam insa sa vedem si mai multe imagini oficiale cu micutii Rumi si Sir, poate o sedinta foto inedita asa cum ne-a obisnuit Beyonce?

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Instagram