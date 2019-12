Beyoncé, declarații despre modul în care pierderile de sarcină i-au schimbat percepția asupra succesului

Beyoncé vorbește deschis despre una dintre cele mai grele lecții pe care le-a învățat de-a lungul timpului. Artista apare pe coperta revistei ELLE USA și cu această ocazie a oferit un interviu special, ea răspunzând mesajelor primite pe Instagram sau pe Facebook din partea fanilor.

Beyoncé a vorbit despre carieră, modul în careu au afectat-o pierderile de sarcină și ce înseamnă pentru ea succesul în prezent.

„Am început să caut să caut un înțeles mai profund când viața a început să mă învețe lecții de care nu știam că am nevoie. Succesul arată diferit pentru mine acum. Am învățat că toată durerea și pierderea este, de fapt, un cadou. Să am pierderi de sarcină m-a învățat că ar trebui să îmi fiu mamă mie înainte să fiu mama altcuiva.”

Jay-Z, soțul lui Beyoncé, a fost cel care a dezvăluit că artista a pierdut sarcina în melodia din 2012, „Glory”. Beyoncé a vorbit apoi despre experiența traumatizantă în documentarul HBO, Life Is But a Dream, spunând atunci că a fost „cel mai trist lucru prin care am trecut vreodată”. În prezent Jay-Z și Beyoncé au împreună trei copii, Blue și gemenii Sir și Sumi.

„Am avut-o pe Blue și căutarea scopului meu a fost mult mai pătrunzătoare. Am murit și m-am renăscut în relația mea, iar căutarea mea de sine a devenit și mai puternică. Este dificil pentru mine să mă întorc în trecut. Să fiu ‘numărul unu’ nu mai este prioritatea mea. Adevăratul meu câștig este să creez artă și să las în urmă o moștenire care va trăi după mine. Asta mă împlinește”, a declarat artista.

Beyoncé a vorbit și despre transformările prin care a trecut corpul ei de-a lungul anilor. „Dacă cineva mi-ar fi spus în urmă cu 15 ani că voi trece prin atât de multe schimbări, că mă voi simți mai femeie și mai sigură pe mine cu aceste forme, nu aș fi crezut. Dar copiii și maturitatea m-au învățat să mă prețuiesc dincolo de aspectul fizic și să înțeleg că sunt mai mult decât suficientă, indiferent de stadiul în care mă aflu în viață. Să nu-mi pese este cel mai eliberator loc în care aș putea să fiu”, a spus vedeta.

Totodată, ea îi îndeamnă pe oameni să se concentreze mai mult asupra frumuseții interioare și să nu îi critice pe cei din jur.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

