Beyoncé a făcut public un video emoționant cu gemenii ei, Rumi și Sir Carter

Recent, Beyoncé a anunțat că își va lansa documentarul “Making the Gift”, care este inspirat de pelicula The Lion King. Pe lângă asta, documentarul spune povestea noului ei album care poartă același nume.

Însă, artista le-a arătat fanilor un video în care apare alături de gemenii Rumi și Sir Carter, din timpul unei călătorii în Africa. Alături de ei erau și Jay-Z, soțul lui Beyoncé, dar și Blue Ivy, fiica lor în vârstă de șapte ani.

The whole Carter family made an appearance in @Beyonce‘s new special #MakingTheGift 💜pic.twitter.com/aE5Lv1waNt — Complex (@Complex) 17 septembrie 2019

Scena dintre Beyoncé și Rumi este extrem de emoționantă, mai cu seamă că Rumi îi arată mamei ei faptul că știe cât mai multe animale. Chiar dacă artista și-a ținut gemenii departe de ochii presei, Blue Ivy, fiica ei cea mare, a fost prezentă alături de mama ei la mai multe evenimente și chiar a apărut în videoclipul piesei “Spirit.” În secvențe se poate vedea cât de mândră este Beyoncé și faptul că își dorește să împartă cu fanii aceste momente pe care le petrece alături de copiii ei.

RUMI CARTER IS ADORABLE! This was a cute moment with her and Beyoncé! 😍🥰 #MakingTheGift pic.twitter.com/4eMMcPCQhQ — Marcus (@MarcusUntrell92) 17 septembrie 2019

My nephew saw the Rumi & Sir and said ”awwwww!” #MakingTheGift pic.twitter.com/QquhjdRFU9 — Marcus (@MarcusUntrell92) 17 septembrie 2019

Nu este pentru prima dată când Beyoncé le arată fanilor imagini cu cei doi copii, Rumi și Sir Carter. În 2018, ea le-a dezvăluit fanilor mai multe imagini din vacanța pe care au petrecut-o în India, fiind una dintre puținele ocazii când Beyoncé și-a arătat gemenii deoarece până atunci a decis să îi țină departe de ochii presei.

