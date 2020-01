Beyoncé a publicat imagini inedite alături de cei trei copii ai săi

Cu ocazia noului an, mai multe vedete au decis să facă o retrospectivă a anului ce tocmai s-a încheiat, iar printre ele se numără și Beyoncé, care a postat pe contul personal de Instagram un video prin care le arată fanilor mai multe momente emoționante petrecute alături de familia sa, din timpul concertelor pe care le-a susținut sau a diferitelor evenimente la care a participat.

Însă, cele mai admirate și apreciate fotografii au fost, desigur, cele cu familia, în special cu fiica sa în vârstă de 7 ani, Blue Ivy Carter, dar și cu gemenii Sir și Rumi, în vârstă de 2 ani. Pe lângă asta, fanii au avut ocazia de a vedea imagini nepublicate cu familia ei în cele mai importante momente, cum ar fi de la aniversarea copiilor sau de la premiera filmului The Lion King, ocazie cu care Beyoncé a creat o melodie în colaborare cu fiica ei, Blue Ivy. De asemenea, fiica artistei a mai apărut și în videoclipul melodiei „Spirit”, care s-a bucurat de un real succes.

În luna decembrie, Beyoncé a apărut pe coperta revistei ELLE USA, ocazie prin care a putut vorbi deschis despre momentele dificile de care a avut parte, cum ar fi pierderile de sarcină. „Am început să caut un înțeles mai profund când viața a început să mă învețe lecții de care nu știam că am nevoie. Succesul arată diferit pentru mine acum. Am învățat că toată durerea și pierderea este, de fapt, un cadou. Să am pierderi de sarcină m-a învățat că ar trebui să îmi fiu mamă mie înainte să fiu mama altcuiva. Copiii și maturitatea m-au învățat să mă prețuiesc dincolo de aspectul fizic și să înțeleg că sunt mai mult decât suficientă, indiferent de stadiul în care mă aflu în viață”, a declarat Beyoncé.

