Bella Santiago a împlinit 36 de ani. Cum a surprins-o soțul ei, Nicu Grigore: „Sunt foarte emoționată”

Bella Santiago a sărbătorit 36 de ani într-un mod spectaculos.. Soțul ei, Nicu Grigore, a reușit să o surprindă profund cu un cadou emoționant, care a adus lacrimi de bucurie artistei.

Bella Santiago a împlinit 36 de ani

Petrecerea a fost una plină de energie și voie bună, mai ales că ziua de naștere a Bellei a coincis cu Ziua Națională a României, oferindu-i dublu motiv de sărbătoare. În cadrul unui interviu pentru Știrile Antena Stars, artista și-a mărturisit emoțiile.

„Sunt foarte emoționată, pentru că am lansat piesă și trebuie să cânt live pentru prima dată și am mari emoții”, a spus ea, potrivit Spynews.

Mesajele de felicitare au început să curgă imediat, iar Bella a fost înconjurată de prieteni și colegi din showbiz, printre care Eliza și Cosmin Natanticu, Giulia Anghelescu și Adriana Antoni. Artista a ales o ținută all black spectaculoasă, care i-a pus în evidență formele și i-a accentuat eleganța și feminitatea.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost apariția soțului său cu un tort și un buchet imens de trandafiri roșii. Nicu Grigore și invitații i-au cântat „La mulți ani”, iar aplauzele și emoția Bellei au făcut ca scena să fie memorabilă.

Nicu Grigore i-a transmis și o urare emoționantă pe Instagram:

„Astăzi o sărbătoresc pe femeia care ține familia noastră unită, pe sufletul care aduce armonie în fiecare colț al casei și pe cea care transformă totul în ‘Acasă’.

Îți mulțumesc pentru grija ta, pentru răbdarea ta, pentru felul în care ai grijă de noi și pentru tot ce faci zi de zi, chiar și atunci când nimeni nu te vede.

Ești centrul familiei noastre, lumina care ne adună, bucuria care ne învață să iubim mai frumos.

Să ai o zi plină de liniște, iubire și momente care să-ți amintească cât de importantă ești pentru mine!

La mulți ani, soția mea minunată!

Te iubesc mai mult decât pot spune în cuvinte.„

Bella Santiago și Nicu Grigore au împlinit 8 ani de căsnicie

Bella Santiago și Nicu Grigore au aniversat opt ani de când au devenit oficial o familie, iar cu această ocazie au ales să marcheze momentul printr-o escapadă romantică în Insulele Canare.

Relația dintre cântăreață și partenerul ei de viață a trecut testul timpului, fiind plină de iubire, înțelegere și momente prețioase împărtășite împreună. Pentru a celebra acest prag emoționant din viața lor, cei doi au optat pentru o vacanță relaxantă într-un peisaj de poveste, departe de agitația cotidiană.

Pe contul său de Instagram, Bella Santiago a împărtășit cu fanii un mesaj profund adresat soțului său.

„Au trecut opt ani de când am spus ‘Da’ și, în tot acest timp, tu ai fost sprijinul meu, zâmbetul meu de fiecare zi și liniștea sufletului meu. Am crescut împreună, am trecut prin momente frumoase și provocări, dar mereu cu inima plină de iubire unul cu celălalt. Îți mulțumesc pentru că mă iubești așa cum sunt, pentru că mă faci să râd, pentru răbdare, pentru visurile, pentru visurile pe care le construim împreună. Ești omul meu, și aș alege din nou, fără să ezit, să îți fiu soție. La mulți ani nouă! Cu dragoste, mereu”.

Cei doi au spus „Da” pentru prima dată în fața ofițerului de stare civilă pe 26 mai 2017, iar fix șase ani mai târziu, au ales aceeași dată pentru cununia religioasă, consolidându-și astfel legătura și în fața altarului. Idila lor a început în 2016, când Bella, proaspăt sosită în România, l-a cunoscut pe Nicu prin intermediul unui prieten comun. El a fost cucerit instant de vocea ei, iar de atunci, drumurile lor au mers în aceeași direcție.

