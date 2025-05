Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, au sărbătorit opt ani de căsnicie: „Aș alege, din nou, să îți fiu soție”

Bella Santiago și Nicu Grigore au aniversat opt ani de când au devenit oficial o familie, iar cu această ocazie au ales să marcheze momentul printr-o escapadă romantică în Insulele Canare.

Relația dintre cântăreață și partenerul ei de viață a trecut testul timpului, fiind plină de iubire, înțelegere și momente prețioase împărtășite împreună. Pentru a celebra acest prag emoționant din viața lor, cei doi au optat pentru o vacanță relaxantă într-un peisaj de poveste, departe de agitația cotidiană.

Pe contul său de Instagram, Bella Santiago a împărtășit cu fanii un mesaj profund adresat soțului său.

„Au trecut opt ani de când am spus ‘Da’ și, în tot acest timp, tu ai fost sprijinul meu, zâmbetul meu de fiecare zi și liniștea sufletului meu. Am crescut împreună, am trecut prin momente frumoase și provocări, dar mereu cu inima plină de iubire unul cu celălalt. Îți mulțumesc pentru că mă iubești așa cum sunt, pentru că mă faci să râd, pentru răbdare, pentru visurile, pentru visurile pe care le construim împreună. Ești omul meu, și aș alege din nou, fără să ezit, să îți fiu soție. La mulți ani nouă! Cu dragoste, mereu”.