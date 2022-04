Bella Hadid a făcut un anunț surprinzător cu privire la cariera ei

Bella Hadid are o carieră înfloritoare ca model, însă se pare că tânăra în vârstă de 25 e pregătită pentru noi provocări profesionale. Hadid va debuta în curând în lumea filmului, aceasta făcând parte din distribuția serialului de comedie Ramy. Producția Hulu urmărește povestea lui Ramy Youssef, un american musulman din New Jersey, ce încearcă să găsească un echilibru între carieră, familie și religie. Serialul a fost nominalizat la trei premii Emmy și în 2020 i-a adus lui Youssef un premiu la Globurile de Aur.

Premiera celui de-al treilea sezon încă nu a fost anunțată, însă fanii modelului s-au arătat încântați de participarea lui Hadid în serialul de comedie. Nu este pentru prima oară când Bella a apare pe micile ecrane, aceasta fiind o prezență constantă în reality show-ul The Real Housewives of Beverly Hills. De asemenea, Hadid a apărut și în câteva episoade din Keeping Up With the Kardashians, dar și în videoclipul The Night, al fostului său iubit, The Weeknd.

Recent, într-un interviu acordat revistei Vogue, modelul a mărturisit că la vârsta de 14 ani a suferit o operație de rinoplastie, pe care acum însă, o regretă.

„Aș fi vrut să îmi fi păstrat nasul strămoșilor mei. Cred că mi-ar fi stat bine”, a spus Bella Hadid.

Modelul a ținut să precizeze că aceasta este singura intervenție pe care și-a făcut-o la nivelul feței, negând zvonurile conform cărora ar fi apelat la botox sau la fillere.

„Oamenii cred că mi-am schimbat toată fața din cauza unei poze cu mine din perioada adolescenței în care eram plinuță. Sunt convinsă că nici tu nu arăți acum așa cum arătai la 13 ani, nu? Nu am folosit niciodată fillere. Să lămurim odată pentru totdeauna asta. Nu am nicio problemă cu ele, dar nu sunt pentru mine. Am suferit de sindromul impostorului, care mă făcea să cred că nu merit nimic din tot ceea ce am. Oamenii mereu au ceva de spus. Întotdeauna am fost neînțeleasă de industria în care lucrez și de oamenii din jurul meu”, a mai spus ea.

De-a lungul timpului, Yolanda Hadid a negat faptul că fiica sa, Bella, ar fi suferit vreo operație estetică.

„Niciunul dintre copiii mei nu a apelat la fillere sau la botox și nici nu și-a introdus vreo substanță străină în corp”, spunea Yolanda în 2019.

Același lucru îl susținea în 2018 și Bella, care a declarat pentru publicația InStyle că poate dovedi faptul că nu a apelat la fillere.

„Oamenii cred că mi-am făcut multe operații. Și știi ceva? Poți să îmi scanezi fața, dragă. Îmi e frică să îmi pun fillere în buze. Nu vreau să îmi stric fața”.

