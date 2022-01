Beatrice Olaru, câștigătoarea Exatlon România, este însărcinată pentru a doua oară

Beatrice Olaru este însărcinată pentru a doua oară. Antrenoarea de fitness și câștigătoarea celui de-al doilea sezon Exatlon România mai are o fetiță, pe nume Ana Malvina, în vârstă de 10 luni.

Anunțul că Beatrice Olaru este însărcinată a fost făcut chiar de către ea, pe contul personal de Instagram, acolo unde a împărtășit și o serie de imagini în care se poate observa burtica de gravidă.

Beatrice Olaru a fost invitată și în emisiunea „Vorbește Lumea”, acolo unde a oferit mai multe detalii despre sarcină. Antrenoarea de fitness a povestit că a rămas însărcinată la 6 luni de când a născut. Acum, ea este însărcinată în aproape cinci luni.

„Sunt însărcinată în 19 săptămâni, asta înseamnă patru luni spre cinci. La prima sarcină nu am poftit, dar acum mai poftesc când mai văd. Mi-a fost foarte rău în primul trimestru și nu am putut să mănânc mare lucru. Apoi am avut o perioadă când aș fi mâncat frigiderul cu totul, dar mi-am revenit și mi-am liniștit.”

„La prima sarcină am luat 15 kilograme. Mă bucur că am rămas însărcinată. Am știut că ne dorim încă un frățior sau o surioară pentru Ana. Am rămas însărcinată când Ana avea 6 luni. Eu am născut natural. Am primit liber de la doamna doctor. Urmează să ne mutăm într-o casă mai mare și atunci o să avem ajutoare. Perioada asta de bebelușeală mi s-a părut foarte frumoasă, mi-a plăcut foarte mult, dar e și solicitantă.”