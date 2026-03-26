Beatrice Olaru, antrenoarea de fitness de la „Vorbește lumea”, a divorțat de partener după 7 ani de căsnicie

Beatrice Olaru, cunoscută pentru activitatea sa în fitness și pentru aparițiile din emisiunea „Vorbește lumea”, a anunțat oficial separarea de partenerul ei de viață, după o căsnicie care a durat șapte ani. Cei doi au avut o relație de lungă durată, iar decizia de a merge pe drumuri diferite a venit după mai bine de un deceniu petrecut împreună.

Potrivit informațiilor apărute în presă, divorțul ar fi fost finalizat la finalul anului 2025, însă cei doi au preferat să păstreze discreția în privința acestui subiect. Chiar și după separare, Beatrice Olaru și fostul soț au ales să mențină o relație civilizată, punând pe primul loc binele copiilor lor.

Publicul o cunoaște pe Beatrice Olaru atât din televiziune, unde apare constant în cadrul rubricii sportive a emisiunii „Vorbește lumea”, cât și din competiția „Exatlon 2018”, care i-a adus un plus de popularitate. De-a lungul timpului, aceasta a devenit o sursă de inspirație pentru multe femei, promovând un stil de viață activ și echilibrat.

Despărțirea dintre cei doi ar fi avut loc, conform acelorași surse, în primăvara anului 2025. Întregul proces s-a desfășurat departe de ochii publicului, fără tensiuni sau conflicte expuse.

Divorțul a fost unul fără scandal, potrivit Cancan, menționând că ambii părinți își doresc să colaboreze în continuare pentru creșterea armonioasă a celor doi copii, Ana Malvina, născută în 2021, și Andrei, venit pe lume în iunie 2022.

Ce spunea Beatrice despre soțul ei în urmă cu patru ani

În 2022, fosta concurentă de la Exatlon anunța cu mândrie sarcina, dezvăluind și cum a fost cea de-a doua experiență, în comparație cu prima.

„Sunt însărcinată în 19 săptămâni, asta înseamnă patru luni spre cinci. La prima sarcină nu am poftit, dar acum mai poftesc când mai văd. Mi-a fost foarte rău în primul trimestru și nu am putut să mănânc mare lucru. Apoi am avut o perioadă când aș fi mâncat frigiderul cu totul, dar mi-am revenit și mi-am liniștit. La prima sarcină am luat 15 kilograme. Mă bucur că am rămas însărcinată. Am știut că ne dorim încă un frățior sau o surioară pentru Ana. Am rămas însărcinată când Ana avea 6 luni. Eu am născut natural. Am primit liber de la doamna doctor.Urmează să ne mutăm într-o casă mai mare și atunci o să avem ajutoare. Perioada asta de bebelușeală mi s-a părut foarte frumoasă, mi-a plăcut foarte mult, dar e și solicitantă.”, spunea ea atunci la Vorbește lumea.

De asemenea, Beatrice Olaru făcuse și declarații despre cum se înțelegea cu partenerul ei de viață, cei doi fiind în acea perioadă în culmea fericirii.

„Nu-l prea laud pe Alexandru, dar cred că e mai mult decât aș fi putut să-mi doresc pentru că e sprijinul, e stâlpul ăla de care avem nevoie și are grijă ca noi să fim în siguranță. Mă simt în siguranță și e foarte atent la nevoile noastre înainte de toate. Are și el foarte multe pe cap cu job-ul lui, dar simt că noi suntem prioritare. Simt că siguranța noastră este pe primul loc. Culmea, mai mult ne-am certat în pandemie decât acum cu bebelușul. Petrece destul de mult timp cu Ana și mă lasă să mă descurc. Îmi sugerează anumite chestii, dar nu impune. Discutăm, dar nu avem certuri pe tema creșterii Anei. Pur și simplu discutăm și vedem”, a mai spus Beatrice Olaru.

În ciuda schimbărilor din viața personală, Beatrice Olaru își continuă activitatea profesională cu aceeași energie. Ea rămâne implicată atât în proiectele din televiziune, cât și în domeniul fitness-ului, dedicându-se în același timp creșterii celor mici.

Citește și:

Noi detalii inedite despre Insula Iubirii 2026. Ce s-a întâmplat după numai câteva zile de filmare

