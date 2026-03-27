Anunțul făcut de Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite. Cu ce se ocupă acum: „Sunt fericit să…”

Luca Zvaleni, finalistul lui Chef Richard Abou Zaki, a fost desemnat câștigătorul sezonului 16 al show-ului culinar Chefi la cuțite.

Cu ce se ocupă acum Luca Zvaleni

Luca Zvaleni urmează stagiul de o lună în Italia, la Retroscena, restaurantul cu o stea Michelin al lui Chef Richard Abou Zaki – stagiu primit ca parte din premiul cel mare, după ce a triumfat în finala sezonului 16 Chefi la cuțite.

„Sunt la Retroscena și, în sfârșit, descopăr identitatea culinară a Chef-ului Richard!”, a declarat emoționat Luca Zvaleni.

Luca Zvaleni se consideră norocos că poate face acest stagiu la restaurantul lui Chef Richard Abou Zaki.

„În preparatele sale există o poveste clară despre teritoriu, regăsești gusturile zonei. Îmi place foarte mult stilul lui: aciditatea și amăreala sunt foarte evidențiate, dar perfect echilibrate în farfurii. Ideile și combinațiile lui m-au fascinat — în spatele fiecărui preparat există mult studiu și multă muncă, iar acest lucru se simte! Sunt fericit să fac acest stagiu, pentru că învăț tehnici noi și descopăr arome diferite, iar această dezvoltare este foarte importantă pentru un bucătar în devenire! Vreau să îi mulțumesc Chef-ului Richard, pentru că mă ajută cu adevărat să învăț lucruri noi, dar și echipei care m-a primit ca pe un nou membru al familiei!”, a spus Luca.

Și Chef Richard Abou Zaki se declară încântat de reîntâlnirea cu cel care i-a adus victoria în sezonul 16 al emisiunii Chefi la cuțite.

„Sunt fericit să pot împărtăși din experiența mea în bucătărie unui om cum este Luca – un tânăr pe care talentul și voința l-au dus atât de departe, un tânăr în care am regăsit pasiunea care mi-a dat și mie aripi. Eu și Luca am alcătuit echipa câștigătoare în sezonul 16, iar reîntâlnirea noastră la Retroscena îmi aduce o mare împlinire sufletească”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

Și în sezonul 17 Chefi la cuțite, care se difuzează de luni până miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și AntenaPLAY, câștigătorul show-ului culinar va urma un stagiu de o lună la Retroscena, restaurantul cu o stea Michelin al lui Chef Richard Abou Zaki, ca parte din marele premiu.

Luca Zvaleni a câștigat sezonul 16 Chefi la cuțite

Tema propusă de Irina Fodor a fost cât se poate de generoasă și, în același timp, solicitantă: după ce și-au alcătuit echipele, alegând fiecare câte trei concurenți dintre competitorii acestui sezon, finaliștii au avut de pregătit un starter, un fel principal și un desert… la liber. Fiecare a putut să dea frâu liber creativiății și să-și demonstreze talentul. La capătul unei jurizări atente, Chef Richard s-a bucurat de o savuroasă victorie alături de concurentul său, Luca Zvaleni, care a obținut marele trofeu, premiul de 30.000 de euro și un stagiu la Retroscena, restaurantul cu o stea Michelin al juratului.

„Am fost cel mai fericit om de pe pământ când mi-am auzit numele rostit… Am reușit să ajung la rezultatul pe care l-am visat, să arăt în farfurie cine este Luca Zvaleni”, a declarat câștigătorul.

„Sunt atât de fericit și atât de mândru de Luca, de tot ce a transmis aici, în acest concurs. Luca a crescut sub ochii noștri. A muncit mult, a greșit, a învățat și nu a cerut niciodată scurtături. Și-a câștigat fiecare pas prin disciplină și caracter. Nu întâmplător este primul concurent Chefi la cuțite care muncește într-un restaurant cu trei stele Michelin — un rezultat care spune tot despre nivelul la care a ajuns. Astăzi nu vorbim doar despre un trofeu. Vorbim despre un drum parcurs cu asumare și despre un tânăr care și-a câștigat respectul prin fapte. Și, super important, a câștigat ceva ce nu poate fi pus într-un premiu: credința în el. Felicitări, Luca! Sunt mândru de tine și ne vedem la Retroscena”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

Citește și:

Jennifer Lopez, aluzie la fostul său soț, Ben Affleck, în timpul unui concert din Las Vegas

