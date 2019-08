Antonia își lansează o colecție vestimentară inspirată din stilul ei

În mod neobișnuit sau nu, dar elementele din cultura pop vor fi cele care se vor regăsi în linia Antoniei de merchandise. Antonia ne-a obișnuit cu un stil nonconformist, iar sursa de inspirație a propriei sale linii vestimentare este chiar stilul artistei. Ea s-a declarat extrem de fericită pentru faptul că le poate arăta fanilor săi ideile pe care le-a avut în legătură cu această linie vestimentară.

Antonia este una dintre artistele de la noi care are un stil vestimentar eclectic. ”Sunt foarte fericită că ideile mele au prins contur și le pot împărtăși cu voi prin această linie de merchandise! Mă regăsesc în această Mona Lisa a zilelor noastre, sunt mulțumită de rezultat și sper să vă placă și vouă la fel de mult!”, a declarat Antonia.

Fanii artistei vor putea include în garderoba lor unul dintre articolele vestimentare pe care Antonia și-a pus amprenta. De la tricouri care o au în prim-plan pe Mona Lisa, readusă în realitatea zilelor noastre, până la hanorace care au aceeași imagine a Mona Lisei, fanii artistei vor avea de unde alege, fiind disponibile variante atât pe alb, cât și pe negru. Pe lângă cele cu Mona Lisa, sunt disponibile și tricouri care au imaginea Antoniei, într-o manieră artistică. Prețul unui tricou este de 90 lei, iar a unui hanorac de 120 de lei. Fanii Antoniei vor putea cumpăra articolele vestimentare chiar de pe site-ul oficial.

Antonia a devenit cunscută pentru hiturile pe care le-a lansat, precum „Jameia”, „Wild Horses”, „Hurricane”, „Iubirea mea.” Ea a colaborat și cu nenumărați alți artiști, precum INNA, Carla’s Dreams, Puya, Holograf, Jay Sean, dar și VUNK. Single-ul „Matame” a ajuns la aproape 19 milioane de vizualizări pe Youtube, fiind tot mai des în topurile radio și TV.

În luna mai al acestui an, Antonia a lansat piesa „Touch me”, compusă de Minelli și produsă de Costin Badea, iar videoclipul are la bază un concept de Alex Velea și NGM Creative. Videoclipul a fost filmat de Alexandru Mureșan și regizat de Bogdan Păun cu care artista a mai colaborat și pentru ”Matame” și ”Sahara”, producție video Loops Production. „Simt că „Touch Me” este cel mai bun videoclip al meu, îmi place foarte mult! Încă de când mi-a povestit Alex conceptul, am știut că va deveni videoclipul meu preferat, iar băieții de la NGM au pus în valoare cel mai bine tot ce mi-am dorit. Sunt extrem de încântată atât de video, dar și de piesă, are un vibe cool de vară. Și partea care mi-a plăcut foarte mult este că joc două roluri, alter ego-ul meu”, a declarat Antonia.

