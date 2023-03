Antonia face dezvăluiri despre nunta cu Alex Velea și secretul relației lor de cuplu: „Avem momente doar pentru noi”

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Au împreună doi băieți, pe Dominic și Akim. Artista a fost căsătorită în trecut cu Vincenzo Castellano, care este tatăl primului său copil, o fetiță pe nume Maya, născută în 2010.

Alex Velea și Antonia trăiesc o poveste de dragoste de 10 ani, iar în vara anului 2021 s-au logodit. Fanii lor așteaptă cu nerăbdare momentul în care se vor căsători.

În cadrul unui interviu acordat recent, Antonia a vorbit despre relația cu logodnicul ei, recunoscând că apreciază foarte mult faptul că acesta o susține în toate proiectele ei profesionale.

„Alex mă susține de fiecare dată în tot ceea ce fac. Așa cum îmi place mie să spun, este fanul meu numărul 1 și eu sunt fanul lui numărul lui. Atunci când simt susținerea lui, mă simt puternică și trec peste orice mai ușor. Mi-a spus să am încredere în mine că mă voi descurca, că sunt foarte talentată și să am la rândul meu încredere în echipă, că mă vor duce pe calea potrivită”, a declarat Antonia pentru FANATIK , făcând referire la filmul Haita de acțiune, în care interpretează un rol principal.

În ceea ce privește secretul relației lor de durată, Antonia recunoaște că pune mare preț pe momentele petrecute doar în doi.

Deși fanii așteaptă cu nerăbdare ca Antonia și Alex Velea să facă pasul cel mare și să se căsătorească, artista păstrează misterul asupra acestui eveniment și nu a dorit să dezvăluie detalii despre rochia de mireasă pe care o va purta.

Antonia și Alex Velea au amânat nunta în urmă cu ceva timp, însă artistul a explicat la finalul lui 2022 care a fost motivul și când ar plănui, de fapt, să ajungă în fața altarului. Potrivit declarațiilor sale, programul încărcat al celor doi artiști nu le-a permis să stabilească o dată anume pentru marele eveniment. Fiind foarte aglomerați cu concerte și celelalte proiecte personale, Antonia și Alex Velea au decis să mai aștepte o perioadă până la nuntă.

„Am avut o dată programată, dar istovitoare în același timp. Încă nu am stabilit, pentru că am avut amândoi orarul destul de aglomerat și am încercat să-i facem față.”, a declarat Alex Velea la Antena Stars.