Anisia Gafton spune adevărul despre premiul câștigat la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”: „Nu există”

„Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a fost unul dintre mai de succes reality show-uri din 2022. Emisiunea a revenit cu un nou sezon, într-o abordare diferită, condimentat cu probe și elemente noi. Adela Popescu și Cabral Ibacka au fost gazdele emisiunii care s-a desfășurat în Republica Dominicană, iar acest sezon a împins la maximum limitele psihice și fizice ale concurenților.

Marea finală a competiției de la PRO TV a fost live și a avut loc în România, nu în Republica Dominicană, acolo unde au avut loc filmările, doi concurenți luptându-se pentru titlul de câștigător: actrița Anisia Gafton și fostul fotbalist Giani Kiriță. Fanii au avut ocazia să voteze pentru susținerea vedetei preferate, astfel că titlul de Regină a junglei i-a revenit Anisiei Gafton.

La scurt timp după finala emisiunii, au apărut diverse știri cu privire la banii câștigați de Anisia Gafton în urma participării la show-ul de la PRO TV, suma vehiculată fiind una foarte mare, mai exact 128.000. de euro.

Într-un interviu acordat recent, Anisia Gafton a vorbit despre această sumă vehiculată în presă, dorind să pună capăt zvonurilor.

Anisia Gafton face stand-up comedy de câțiva ani și se bucură de mare succes, având un număr considerabil de fani chiar dinainte de a participa la emisiunea de la PRO TV. De altfel, ea a mai participat și la emisiunea „Românii au talent unde a câştigat Premiul de originalitate, în valoare de 10.000 de euro. Ea s-a orientat spre stand-up comedy după ce a renunțat la cursurile Facultății de Teatru și Film.

„Toată lumea mă încuraja să fac stand-up. Am făcut şi un an de teatru, dar şi profesorul de acolo mi-a zis: „Anisia, nu ştiu ce cauţi tu aici, ar trebui să faci stand-up. Când vii în clasă râde lumea”. Dar nu aveam acea încredere în mine că pot să fac asta. Şi s-a întâmplat ca la începutul lui 2014 să fie un concurs la Târgu Mureş, un festival de satiră şi umor. Nu m-am dus să participat la secţiunea de stand-up, că nu aveam curaj. Am participat la duet. Întâmplarea o fost să pice duetul şi regizorul de acolo m-a pus pe stand-up. Cu câţiva ani înainte, la festivalul ăsta, câştigasem câteva premii. Am fost catalogată ca fiind bună”, a mărturisit, în urmă cu câțiva ani, Anisia Gafton, pentru adevarul.ro.