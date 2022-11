Roxana Hulpe, mărturisiri despre sarcină. Ce a dezvăluit prezentatoarea de la PRO TV: „Primele luni au fost grele”

Roxana Hulpe a făcut declarații despre sarcină. Prezentatoarea de la PRO TV este însărcinată cu primul ei copil. Vedeta și soțul ei, Bogdan Rădulescu, vor avea o fetiță.

Într-un interviu pentru Fanatik, Roxana Hulpe a vorbit despre această perioadă din viața ei. Vedeta PRO TV a dezvăluit prin ce schimbări a trecut și a mai spus că va naște anul viitor, în luna ianuarie.

„Mă mișc mai greu acum, dar sunt foarte bine. Primele luni au fost grele, cu grețuri, dar acum sunt bine. Mai am un pic, abia aștept. Nasc în ianuarie. (…) La început îmi doream să mănânc multe fructe – mere, gref, acum sunt în episodul în care mănânc castraveți murați și multe supe. Și foarte multă mâncare de casă. Dar m-am îngrășat, aveam 50 de kilograme și am ajuns la 70. 20 de kilograme. Se spune că în sarcină ar trebui să iei între 9 și 12 kg. 20 e mult și mai am până nasc.”

Roxana Hulpe a recunoscut faptul că primele două luni de sarcină au fost mai dificile pentru ea și a mărturisit și care a fost motivul. Acum, este mai bine și așteaptă cu nerăbdare momentul în care fetița ei va veni pe lume.

Prezentatoarea de la PRO TV a mai vorbit și despre problemele ei de sănătate. Roxana Hulpe a aflat în urmă cu patru ani că are endometrioză și a avut un șoc atunci.

„Eu am endometrioză și e principala cauză a infertilității la femei. A fost un șoc când am aflat acum 4 ani, am plâns foarte tare, neștiind, căutând pe google. Dar am ajuns la niște medici foarte buni la noi, aici, care mi-au spus că se poate, să mă liniștesc că o să rămân însărcinată la un moment dat, cum va vrea Dumnezeu. Și așa a fost”, a adăugat Roxana Hulpe pentru Fanatik.