Vedeta PRO TV Roxana Hulpe s-a căsătorit, iar imaginile de la nuntă sunt superbe

Roxana Hulpe, una dintre vedetele postului de televiziune PRO TV, s-a căsătorit și a împărtășit marea veste cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Nunta a avut loc pe un ponton special amenajat, pe malul lacului Tarnița, din județul Cluj, iar vedeta PRO TV a impresionat cu superba rochie de mireasă pe care a purtat-o în ziua cea mare.

Din imaginile postate pe social media, s-a putut observa că atât mirii cât și invitații s-au distrat de minune la eveniment. Alături de fericitul cuplu, la ceremonie au mai fost prezenți colegi de breaslă ai prezentatoarei, dar și prieteni apropiați și familiile celor doi.

După ceremonie, petrecerea a continuat la un resort de lux din apropiere, unde cu toții s-au distrat până dimineața.

Vestea nunții vine la doar o lună de când Roxana Hulpe a anunțat că s-a logodit, chiar la la UNTOLD cu Bogdan Rădulescu, omul de afaceri cu care are o relație de ceva timp, iar momentul special când iubitul i-a oferit inelul de logodnă a avut loc chiar pe stadionul unde s-a desfășurat festivalul UNTOLD.

Bogdan Rădulescu, cel cu care Roxana Hulpe s-a logodit la UNTOLD, iar acum s-a căsătorit, este un om de afaceri, care a înființat festivalurile Untold și Neversea împreună cu Edy Chereji.

Relația dintre Bogdan și Roxana nu datează de foarte mult timp și spunem acest lucru deoarece în 2020, în timpul pandemiei, prezentatoarea era logodită cu un alt bărbat, destul de cunoscut în România. Fostul ei partener este Alex Petricean, cunoscut pentru participarea la MasterChef, devenind ulterior unul dintre cei mai apreciați tineri chefi din România.

„Trebuia să mă căsătoresc pe 30 mai (n.r. 2020), dar nu mi s-a arătat (…) În ziua în care l-am cunoscut, am fost să filmez cele mai bune restaurante care au fost premiate. Am intrat în restaurantul respectiv și l-am văzut pe Alex și am știut. Era așa… foarte arogant și asta mi-a plăcut la el. După aceea, am vorbit cu el și mi-am dat seama că omul ăsta chiar știe ce face. Și pe mine mă atrag oamenii care fac cu dăruire ceea ce fac. E și frumos, e și deștept”, spunea Roxana Hulpe, înainte de a se despărți de fostul său logodnic.