Angelina Jolie este „furioasă” că Brad Pitt și-a dus noua iubită în locul unde ei s-au căsătorit

Brad Pitt și noua sa iubită au petrecut recent o vacanță romantică în Franța, chiar la Château Miraval, locul în care actorul s-a căsătorit cu Angelina Jolie în urmă cu șase ani.

Potrivit unor surse apropiate, alegerea lui Brad nu a fost una întâmplătoare. Se pare că actorul și-a dorit să se răzbune pe fosta sa soție, cu care încă se află în proces. Deși cei doi au anunțat că nu mai formează un cuplu încă din 2016, divorțul lor a fost finalizat de-abia în 2019. Însă, după mai bine de patru ani, cei doi actori încă se luptă pentru custodia copiilor și împărțirea averii.

Brad Pitt pare că s-a săturat de această situație și a decis să o umilească public pe fosta sa soție. „Brad știa exact ce face și ce reacție îi va stârni Angelinei în momentul în care a decis să o ducă pe Nicole la Miraval, chiar în ziua în care își sărbătoreau nunta. Pur și simplu nu îi pasă dacă Angelina se simte atacată. Chiar speră să o facă”, a declarat o sursă apropiată pentru US Daily Report.

Ei bine, reacția Angelinei Jolie nu s-a lăsat mult timp așteptată, conform declarațiilor făcute de unele surse apropiate actriței. Și, așa cum a presupus Brad Pitt, Angelina Jolie „nu este deloc încântată” de faptul că noua relație a lui Brad este atât de publică și nici de escapada lor amoroasă la locul unde ei și-au organizat nunta.

Potrivit unor surse citate de The Mirror, actrița „este furioasă și efectiv șocată de faptul că Brad a putut să se comporte așa josnic. O dezamăgește faptul că el se plimbă prin Europa atât de public cu fata asta, în loc să își păstreze privată și demnă viața lui amoroasă. Faptul că s-au dus aparent la locul unde el s-a căsătorit cu Angelina este mai mult decât lipsit de bun gust și nepotrivit, indiferent cum ar vrea Brad să pară de fapt”.

Brad Pitt a reușit să surprindă pe toată lumea atunci când a fost fotografiat în compania lui Nicole Poturalski, noua sa iubită. Se pare că tânăra, în vârstă de 27 de ani, este căsătorită de opt ani de zile cu Roland Mary, proprietarul restaurantului Borchardt, din Berlin, cu care are și un copil.

Brad Pitt ar fi întâlnit-o pentru prima dată pe Nicole în august 2019, chiar la restaurantul soțului ei. Actorul se afla acolo pentru promovarea filmului Once Upon a Time in Hollywood. Ulterior, cei doi s-ar fi întâlnit în Los Angeles. În plus, au fost fotografiați împreună și la concertul lui Kanye West, care a avut loc în noiembrie 2019.

